食道癌｜打邊爐愛喝2種飲品　專家警告增食道癌風險　戒3習慣罹癌率降8成【附食道癌８大初期症狀】

▲ 打邊爐愛喝2種飲品 專家警告增食道癌風險

【食道癌／打邊爐／麻辣燙／致/飲品】不少港人喜歡打邊爐，台灣有專家指出，食道癌其中一個重要的致癌因素與經常食用滾燙食物有關，而吃太燙的食物再配兩款酸性飲料，恐怕會增加食道癌風險。雖然早期食道癌不容易察覺，但細心觀察有８大徵兆可以及早自我檢查。

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食道癌｜男性比女性更容易患食道癌

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康晚點名》上拆解關於食道癌的致癌成因，除了喝酒、吸煙外，長期食用熱燙食物同樣會增加致癌風險。譚敦慈引述統計，指出通常患食道癌的人有9成都是男性，只有1成患者是女性，皆因男士多數有抽煙、喝酒、吃檳榔等習慣，比例是女性的5倍，因此容易患上食道癌。

食道癌｜３種食物容易灼傷喉嚨

天氣轉冷是打邊爐或吃麻辣燙的好季節，譚敦慈指「趁熱食」的飲食習慣容易致癌，尤其是經常喝超過攝氏65度的熱湯、熱茶、熱咖啡等，增加食道灼傷的機會。她提醒常見鍋物，如 豆腐、鴨血或爆漿魚丸等 ，暗藏灼傷危機。若不慎吃下熱燙食物，很多人習慣立刻喝下可樂、汽水或酸梅湯這些常配火鍋的飲料降溫。譚敦慈警告，這方法不但不能即時紓緩食道不適，碳酸或酸性飲料甚至會讓食道傷上加傷，容易吐血，導致未來患上食道癌風險增加。

譚敦慈指出，若戒掉3大壞習慣，包括 喝酒、吸煙、以及長期飲用熱湯 ，能夠有效降低患食道癌風險達8成。

食道癌｜8大初期症狀

早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

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食道癌｜食道癌高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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食道癌｜預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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