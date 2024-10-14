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九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚

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大媽用輪椅安全帶綁行李，車長制止並請對方下車。

乘搭巴士應遵守乘客須知，配合車長合理要求，共同維護車內秩序。網民在Facebook「香港突發事故報料」群組上傳視頻，稱在無人使用輪椅位的情況下，用固定輪椅的安全帶綁自己的行李箱，遭到車長拒絕。

疑似車長勸阻無果後，將巴士停至路邊，遣散乘客後，與一名大媽乘客理論，網民齊讚車長：「稱車長！」。

九巴大叔｜3個大叔聲稱九巴未按時開車　擅開車門上巴士怒吼車長引爭議

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九巴大媽丨車長無懼企硬

視頻開始時，巴士已停至路邊，車長上前與車廂內最後一名乘客溝通，稱有人違規需要停下處理，請其下車。

女子質問車長道「我宜家行李扣帶話唔得，沒問題都話唔得，你乜態度啊司機？」，車長態度強硬回答：「正常態度，我話唔得就唔得」，女子再次追問「你乜態度啊？」，車長仍舊答道「正常態度」，並指向車窗外圍觀的市民和下車的乘客「全世界都望住你」。

她辯解道現在輪椅位並沒有輪椅，車長表示「冇輪椅唔係你話事」，女子接著說：「我宜家企喺度」，司機強硬回答「企喺度就企喺度，唔畀你扣就唔畀你扣，兩回事」，並表示女子不把行李拿走就不開車；女子將鏡頭掃過輪椅位表示「宜家呢度係冇乘客嘅」，司機再次表示「冇乘客係冇乘客，唔畀你用，明唔明？」，女子表示會將視頻上傳至Facebook，視頻到此結束。

視頻上傳後，網民皆認同車長的做法，讚道「車長有責任保護其他乘客安全，萬一個喼鬆開，打到正落緊樓梯既乘客點算？」、「有責任感車長都會跟足巴士公司指引去做！保障乘客及行車安全最重要」、「比就人情，唔比就道理，支持車長」；有網民表示此刻沒有輪椅，但是下一站可能會有，不應該佔用輪椅位。

此外，有網友補充指，這種「安全索帶」是特別為車廂內輪椅停放區專門設計，無法系穩輪椅以外的物件，包括嬰兒手推車，因此該女子的做法存在安全隱患。

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