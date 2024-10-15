腦退化風險評估︱及早評估預防腦退化纏身　「余仁生」中醫師免費諮詢【醫療券啱用】

▲ 及早評估預防腦退化纏身 「余仁生」中醫師免費諮詢【醫療券啱用】

余仁生一直秉承「仁澤眾生」的理念，令更多人及早關注認知障礙症。

即日起到銅鑼灣余仁生中醫醫療中心，可以優惠價$388（標準價：$800）進行腦退化風險評估及可獲註冊中醫師免費諮詢（可即時獲取$50余仁生中醫醫療中心禮券），醫療券都可以使用。

腦退化風險評估︱結合六大範疇認知能力

Virtual Brain VR 眼動追踨技術，準確率高達86%

結合AI數據，提供客觀認知障礙風險報告

FDA認知障礙症篩查

無創安全

5分鐘完成檢測

專人分析結果

註冊中醫師會面諮詢

標準價：$800

優惠價：$388 / 次 (醫療券適用)

(可即時獲取$50余仁生中醫醫療中心禮券)

地點：余仁生中醫醫療中心 (銅鑼灣)

預約熱線：2574 9133

備註：

註冊中醫師諮詢不包括中藥費用

如有任何爭議，余仁生中醫醫療中心保留最終決定權

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