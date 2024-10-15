黃守東、宋芝齡「化敵為友」　將合作拍節目談灣仔地區事

▲ 黃守東和宋芝齡今年初一同出席灣仔元宵綵燈會。(黃守東fb影片截圖)

新民黨黃守東、自由黨宋芝齡在去年區選對壘，成為一時佳話，雖然兩人皆落敗，但今年獲委任為灣仔區議會的增選委員。雖然兩人曾對壘，黃曾任亞視公關，宋是無綫藝人，但私底下兩人關係不俗，更「化敵為友」，跨黨派合作，將在網上拍節目談灣仔地區事。

最新影片推介：

黃守東話，節目名稱是《問東問宋》，會在新開的Facebook專頁、YouTube channel，預計年底播出。節目會以傳媒人角度及地區人士角色談灣仔地區事；跟進灣仔區內地區議題及投訴；分享灣仔區熱話及盛事；發掘灣仔區內優質/良心商户；發掘灣仔區內小人物大故事；訪問他們的朋友，政界及演藝界名人，分享與灣仔區的感情及故事。

有傳是有人要求兩人拍節目，不過，黃守東話，是二人自發做的。他指，因為他與宋俱為電視行業背景出身，彼此明白對方想法及邏輯，大家是投契好朋友，有合作基礎，於灣仔社區內不少活動都拍檔當司儀，希望透過新方式反映及跟進社區問題。

其實，兩人合作早有先兆，在今年2月，兩人一同出席並拍片宣傳，由香港灣仔區各界協會舉辦的灣仔元宵綵燈會。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】



