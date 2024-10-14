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幼稚園概覽｜全港減剩不足1000間幼稚園　幼稚園雜費高達8000元一年茶點佔一半

社會

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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幼稚園寒冬下，本學年全港僅餘不足1,000間幼稚園，按年減幅約2%。（資料圖片）

最新一期《幼稚園概覽》出爐，顯示上學年有個別幼稚園雜費高達逾8,000元，茶點費更佔逾3,000元、佔約一半雜費。而出生率下跌及移民潮下，幼稚園寒冬未止，本學年全港僅餘不足1,000間幼稚園，按年減幅約2%，教育局形容是學生人口下降帶來的「自然調整」。

部分學校未列出所有雜費　實際繳付金額或更高

教育局今日（14日）發布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2024/25學年》網上版，刊載全港幼稚園最新學費、膳食費，以及上學年（即2023/24學年）雜費價目等資料，以供家長選校時作參考。

加學費｜資助幼稚園每月學費中位數逼近千元　全日制幼園7成加價

其中位於沙田、同時開辦全日班及半日班的真理浸信會榮光幼兒園雜費較高，若按照書包1個、冬夏季校服及寢具各1套，以及全年課本、練習或作業（簡稱書簿費）及文具收費計算，上學年全年雜費介乎7,222元至8,187元，當中茶點費用佔最多，全年收費3,780元，跟前年收費相同，書簿費最高索價3,383元。

此外，觀塘歡樂創意幼稚園（前稱坪石英皇幼稚園）在未列出寢具收費下，其餘雜費共涉6,582元至7,582元，茶點佔1,800元至2,800元，書簿費則佔2,726元。屯門雅麗斯英文幼稚園、藍田啟思幼兒園（匯景），以及杏花邨啟思幼稚園等多間學校去年雜費均超過6,000元，書簿費佔過一半，上述3校均未有列出寢具及文具費用，意味家長須繳交雜費金額或更高。

幼稚園數目按年減2%　教育局：自然調整

概覽今年僅列出約990間幼稚園資料，比去年少約20間、減幅約2%。教育局回覆表示，隨着學生人口下降，幼稚園數目自然相應調整，局方鼓勵處於人口老化地區的幼稚園搬遷，同時營辦多所幼稚園的辦學團體亦可考慮將其屬校整合。局方亦指，本港幼稚園均屬私營，每年均可能有新註冊幼稚園，或有幼稚園在考慮盈利和租務問題等不同因素後決定停辦，而幼稚園學生人數每年受不同因素影響，包括學齡人口和家長選擇。

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