港產大熊貓｜盈盈產後「坐月」食量回復至以往7至8成　龍鳳胎將與媽媽生活至兩至三歲

▲ 「熊貓奶媽」分享照顧一對龍鳳胎歷程。（陳靜儀攝）

大熊貓盈盈今年8月15日誕下一對龍鳳胎，是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓。除「家姐」及「細佬」外，產後的盈盈亦需要呵護。海洋公園動物部助理館長胡綺琪表示，盈盈是高齡產婦，需要用更多時間恢復，正在「坐月」，目前食量已回復至以往7至8成，可以配合護理員進行恆常檢查。

最初盈盈因產後極度疲憊而食慾不振，團隊需出盡法寶吸引牠進食。而盈盈又特別挑吃，例如大部分大熊貓都喜歡的蜂蜜對牠卻完全不吸引，因此照顧團隊為盈盈準備了電解水及蘋果水，希望甜味令牠可多攝取水份。

被問到盈盈明年會否再嘗試自然交配，胡綺琪指，大熊貓在育幼期間一般不會發情，加上盈盈首次產子，需要時間摸索如何照顧寶寶，現階段則「順其自然」。

中國大熊貓保護研究中心專家董禮表示，高齡大熊貓孕婦在四川的熊貓中心並不罕見，但盈盈作為高齡產婦，要更仔細照顧。他形容盈盈在生產前「受到公主般的對待」，成為母親後性格出現變化，照顧子女時非常集中，認為盈盈的母性很強，是非常偉大的母親。

至於「家姐」及「細佬」的爸爸樂樂，胡綺琪指，樂樂未來亦會與公眾見面，但雄性大熊貓習慣獨居，交配完便會離開，沒有育幼的角色，不會與盈盈及一對龍鳳胎居住，笑言「有同佢講你做爸爸啦，佢聽唔聽得明就唔知」。她續指，基於大熊貓的領域性，「家姐」及「細佬」會與媽媽居住，直2至3歲便會分開生活。海洋公園動物及保育主管祝效忠指，在一對龍鳳胎2至3歲、需要獨立的空間時，園方會考慮將設施改建，亦會探究不同方案，看看有沒有機會擴建熊貓館。

被問到園方會否如「安安」、「可可」，聯同文體旅局為「家姐」及「細佬」舉辦命名比賽，園方指要待政府公布。

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