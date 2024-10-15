美酒佳餚巡禮｜國宴酒「珍酒」料生意按年增5成　特設雞尾酒「珍奶」推廣國產白酒

▲ 內地酒商「珍酒李渡」看好銷情料生意額增5成，特設「珍奶」雞尾酒推廣白酒。（馮漢柱攝）

「香港美酒佳餚巡禮」下周三（23日）開鑼，今年中國展區規模擴大，攤位數目倍增至22個，共29個酒莊參與。有白酒酒商看好銷情，料生意額按年多5成，有品酒師指中國酒品質及知名度提高，更多人對國產酒有興趣。

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旅發局主辦的美酒佳餚巡禮下周三起在中環海濱活動空間舉行，今屆活動首度延長至5天，並延長開放時間至晚上11時。場內以11個國家展區集中推介來自中國、法國、西班牙、日本、芬蘭、阿根廷、格魯吉亞等美酒佳餚。

中國展區今年有多個亮點，規模比去年更大，攤位數目倍增至22個，共吸引到29個知名中國酒莊參與今年活動，其中22個酒莊今年新加入。除了酒莊數目增加，酒莊的產區亦更廣泛，今年共有11個中國產酒區參展，遍佈寧夏、新疆、陝西、四川、貴州、雲南等，較去年增加7區。

第二次參展的珍酒李渡有限公司旗艦品牌「珍酒」，貴為中國四大國宴用酒之一，以及與「茅台」齊名的貴州三大醬香酒之一，今次帶來了5款醬香白酒，當中「珍酒2013」可算是珍酒中極品，選用2013年及更早的珍藏基酒勾調而成，選酒率低於5%，每年僅出產100噸，每一瓶酒都有專屬身份編碼，相當稀有。酒的醬香香氣優雅而細膩，入口甘潤適口，陳香陳味，後味乾淨回味悠長，空杯留香持久。

珍酒李渡香港代理雲窖有限公司董事吳光誼表示，去年參展生意額超出預期3成，達到6位數，預計今年再多5成，十分看好香港的中國白酒市場，認為香港極具發展潛力，不過外界一般只認識「茅台」及「五糧液」等中國白酒，故希望透過參與巡禮，讓更多市民旅客認識其品牌。

他又指，今年攤位除了有多款中國白酒供淨飲，更特別調製融入中國白酒的雞尾酒，包括加入了珍酒、朱古力奶的「珍珠奶茶」，呈現中國白酒的多變可能性，令不同類別的消費者更容易接觸中國白酒。

香港專業品酒師協會主席周國明表示，中國酒品質越見提升，其勢力近年於酒界躍升，愈來愈多人對國產酒有興趣，國內年輕人飲用國產酒更成為潮流，而美酒佳餚巡禮是一個絕佳場合，讓市民旅客一站式以相宜價錢品嚐多款國產酒，感受不同產區的獨特風味。

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