創科發展｜港深創科園公司與華南理工大學簽署合作備忘錄　擬建本港首間國際醫械研究檢驗院

▲ 港深創新及科技園公司昨與華南理工大學簽署合作備忘錄。（彭大偉攝）

港深創新及科技園公司繼今年4月與首批59間企業、大學和研究機構啟動合作夥伴關係後，昨（14日）再與華南理工大學簽署合作備忘錄。華南理工大學預計明年進駐園區，建設香港首間符合中國合格評定國家認可委員會認定，以及國家藥品監督管理局要求的國際醫療器械研究檢驗院，以加速醫械科研企業進軍內地或走出國際，推動香港發展成「醫療創新樞紐」。

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位於落馬洲河套地區的港深創科園，第一期發展預計今年底起分階段落成。港深創科園公司行政總裁馬惟善昨與華工副校長李衛青簽署合作備忘錄，宣布雙方擬就華工落戶園區及加盟成創科生態夥伴展開合作。

根據合作備忘錄內容，華工將引進其科研團隊、法規及行業網絡，利用港深創科園作為科研成果商品化和拓展至海外市場的樞紐；同時擬以「一區兩園雙中心」模式建設國際醫療器械研究檢驗院，為園區企業和其他生態圈成員，提供高端生物材料、醫械研究、檢測及證書服務。

李衛青指，目前海外醫械產品若要進入內地市場上市，需檢測至少3次，成本或高達70萬人民幣，但若中港兩地建立創新互認機制，屆時產品在研究檢驗院只需檢測1次，便能達到在內地上市註冊要求，實現「一次檢驗、兩地互認」，助有意進軍內地的企業大幅節省時間和資金；現正跟不同企業蒐集產品信息。惟實際所需時間和收費視乎產品複雜性、新舊程度等而定。

她又盼通過科研「借船出海」，把華工的新工科優勢連接科研產業，實現人才和產業互補雙強，同時接觸海外研究資源，促進大學整體水平，形容香港有橋頭堡作用。她並說，醫療科技日新月異，故盼為有關產品進行科學論證和研判，再支撑企業繼續研發，解決生命健康問題、造福大眾；且冀設立醫械檢測標準。

李衛青表示，華工目前已進行設計和選址，計劃明年進駐園區的第1A批次濕實驗室大樓，逐步建立研究檢驗院。前期會安排校內技術人員加入，之後視乎規模等吸納香港科研人員，甚至招聘海外人才。

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記者︰梁薾心