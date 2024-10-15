美酒佳餚巡禮｜去年首參展兩款酒獲米芝蓮食府選用　「小圃釀造」冀產品國際曝光率增加

▲ 小圃釀造香港代理商蔡得勝（中）表示，巡禮是一個極佳的平台讓大眾認識其產品，今次帶來了5款紅酒，並對今年銷情感樂觀。（馮漢柱攝）

第二年參與美酒佳餚巡禮的「小圃釀造」，去年兩款酒品獲米芝蓮星級食府選用，負責人指巡禮是一個極佳的平台讓大眾認識其產品，今次帶來了5款紅酒，並對今年銷情感樂觀。

▼ 點擊圖片放大 +2

小圃是中國「遊牧酒莊」的先驅，目前在寧夏、雲南、四川、河北、甘肅、內蒙古，與八個不同產區的葡萄種植者合作，釀造來自中國風土，又具創意的自然風格葡萄酒，是中國最早開始釀造橙酒的品牌之一。從米芝蓮餐廳 Ultra Violet、泰安門 Taian Table， 到北京王府井東方文華、上海鏞舍、靜安香格里拉大酒店，都能找到小圃的身影。

小圃去年首度參與美酒佳餚巡禮，旗下橙酒「小圃 大橘大利，2022」及葡萄酒「迷惘-黑皮诺，21.2」即獲2024「亞洲50最佳餐廳」排名第5及「世界50最佳餐廳」排名第20的中菜餐廳「永」，及香港四季酒店的米芝蓮三星法國餐廳「Caprice」選用。今次巡禮只需1至2個品味券即可品嚐，當中「大橘大利」一枝750毫升更只售280元，十分划算。

小圃釀造香港代理商蔡得勝表示，旅發局舉辦的美酒佳餚巡禮雲集國際參展商、市民及環球旅客，是香港少數一個場地在短時間內接觸不同類型的顧客，有助酒商擴大客群。而且活動的宣傳效果不俗、有助增強曝光率，故今年希望透過在美酒佳餚巡禮設攤位，將產品推向國際層面。

美酒佳餚巡禮｜內地酒商看好銷情料生意額增5成 特設「珍奶」雞尾酒推廣國產白酒

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】