惠港措施｜便利高才跨境置業　或參考港人內地買樓匯款機制　銀行是關鍵？

▲ 內地或放寬內地人才匯款限制供在港置業。（資料圖片）

內地外滙管制，加上內地居民出境時所攜帶的金額限制等，內地人才若要在港買樓等，除了冒險經地下錢莊滙款，只能以螞蟻搬家形式運送現金來港，造成不便。過去不時有議員反映有關問題，希望港府與國家外滙管理局商討放寬。

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消息指，港府一直主動爭取放寬人才跨境滙款限制，中方亦積極協調。全國人大常委李慧琼昨日透露「有進展」，又稱有信心，認為可探討以指定用途或閉環管理方式進行。

港區人大代表、立法會議員陳勇認為，可考慮將港人內地買樓匯款機制，反向套用至內地人才匯款來港置業、投資。

港人內地置業匯款安排 ● 滙款上限

購入物業樓價及其相關應繳的費用價值 ● 操作流程（以新建商品房現房為例）

1、購入內地物業後，買家匯款至地產商指定的境內人民幣帳戶，或指定監管帳戶，匯款交易列明所購物業地址

2、銀行收款後，通知地產商，地產商為買家辦理網簽備案，並持相關資料向銀行申請放款

3、銀行審核資料無誤後，將相應的人民幣購房款項，轉至指定收款帳戶 ● 監察機制

1、匯款銀行會對滙入資金進行密切監管，確保資金不會挪作其他用途，如發現資料不符，會使匯款失敗並造成延誤

2、交易不成功，有關款項原路匯回 ● 適用城市

廣州、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶 資料來源︰港澳居民購買大灣區內地城市房產結算支付便利化業務指引

銀行扮演重要監管角色

有關機制下，銀行負責對接買家和賣家，要核對相關交易的真實性、交易價格的合理性，亦要監管有關資金，確保不會挪作其他用途等。有資深銀行界人士坦言，銀行扮演重要角色，是否願意參與，涉及商業考慮，例如有關生意是否具潛力、值得投放資源。該人評估，高才屬具潛力客戶，因高學歷、高收入，從事高尚職業，除了處理匯款置業事宜，或可招攬他們光顧其他理財服務。

財庫局：按實際需要探討資金跨境滙劃便利安排

機制下，交易不成功，有關款項需原路匯回，被問到會否擔心有人短期就賣出物業套現，陳勇認為，可考慮要求內地人才提供一定的抵押品。

財庫局去年底回應議員尚海龍提問時表示，一直有與內地金融管理部門討論，如何在風險可控的前提下，提供更多便民利商的安排。又提到，會按內地人才實際需要，例如設立公司、投資等，與內地相關部委探討資金跨境滙劃便利安排。

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