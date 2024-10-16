施政報告2024｜施政報告重視改革求變　一文看清政黨、商會評價

▲ 市民領取施政報告。（曾耀輝攝）

特首李家超今日發表新一份施政報告，吸納不少政黨、商會及立法會議員議員，各界對施政報告作何評價，又有何新建議？

●政團

‧民建聯：吸引國際高端人才利開拓新發展空間；黃金交易中心能帶動其他增值產品發展，支持設立「香港海運港口發展局」

‧經民聯：扶助中小企措施及時且貼地，放寬投資移民計劃投資豪宅，助吸引高資產人士來港發展

‧新民黨：建議邀請更多國際巨星來港表演，引入國際知名烈酒拍賣會，將香港打造成烈酒交流中心

‧工聯會：肯定政府大力改革劏房管治，期望政府提出合理時間表，持續審視和適時調整方案

‧自由黨：希望商戶在減烈酒稅的措施下減價，讓市民受惠，若酒價有優惠對市道相信有幫助

‧勞聯：強積金「全自由行」有助僱員更靈活管理強積金投資和完善退休規劃，關注為低收入僱員代供安排

‧民主黨：對政治改革方面沒任何着墨感失望；對「簡樸房」標準感到疑惑，需要有清晰的說法

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●商會

‧總商會：樂見特首着力提升香港重點產業的競爭力，並提供財政和政策支持

‧中總：期望港股與內地相關部門探討進一步促進各項跨境生產要素的便捷流動

‧廠商會：讚賞援助中小企措施，助力中小企業在應對短期挑戰的同時，亦助探索業務持續發展的新模式和新路向

‧地產建設商會：要刺激樓市，首要是刺激經濟，放寬住宅及非住宅按揭貸款成數上限有一定幫助，但未必快見效

●立法會議員

‧保險界陳健波：大力支持政府加強打擊濫用公屋，和檢討出租公屋與出售資助房屋比例，以鼓勵市民努力工作，不要「躺平」

‧金融界陳振英：是一份滿載「改革」決心的施政報告，期望特區政府全力推進，讓香港的經濟增長速度盡快重回「快線」

‧選委會李浩然：支持減免烈酒稅，將香港發展「中國白酒貿易中心」，「用中國白酒，說好中國故事」

‧醫療衞生界林哲玄：減免烈酒稅的影響未如意料般嚴重，因有逾八成烈酒在200元以下

‧選委會簡慧敏：期待政府可以再進一步跟內地部委協作，例如以閉環管理讓資金的流動更加便利，讓高才來港可真正地落地生根。

‧選委會譚岳衡：施政報告重改革，體現與國家同頻，與市民同心。冀短期出台一籃子措施，配合中央財政金融政策組合拳，增強市場流動性

‧科技創新界邱達根：設立100億元「創科產業引導基金」，將有助帶動更多資金流入本港，填補創科資金鏈缺口，同時亦可吸引更多風險投資基金及優良的創業團隊來港發展

‧金融服務界李惟宏：報告提及建立國際黃金交易中心，建設大宗商品交易圈及國際認可的金屬倉庫，有助促進香港成為國際商品中心及國際黃金交易中心

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