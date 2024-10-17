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告別劏房｜最快明年第四季開始登記及認證　容許登記期和寬限期內繼續出租【附簡樸房標準】

政治

撰文： 戴朗希、林曉君

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「簡樸房」須符合面積、通風、消防、結構安全等要求。

施政報告2024】施政報告提出告別劏房路線圖，財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢下午見記者解釋詳情。

黃偉綸表示，「解決劏房問題」工作組會在今年12月至明年2月展開諮詢，其後盡快提交條例草案供立法會審議，爭取2025年通過法例。

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房

「簡樸房」須符合面積、通風、消防、結構安全等要求：

●樓面面積不少於8平方米

●由樓面量度至任何橫樑的底部：不少於2米

●由樓面量度至天花：不少於2.3米

●設有足夠闊度的走廊、防火門及耐火間隔牆

●於樓宇單位的公用走廊或地方設滅火筒及獨立火警偵測器，於每間簡樸房設獨立火警偵測器

●須如何《建築物條例》（第123章）所訂的標準，例如不可因豎設磚牆令樓宇結構負荷超重

●通風：如未能符合現時法例要求，則起居空間須至少設一扇可開啟的窗戶，面向非四面圍封的地方，並設機械通風設施

●廁所須至少設機械通風設施

●設工住戶專用、有獨立間隔的廁所

●不可使用明火煮食設備；如需明火煮食，則須設有符合防火要求的獨立圍封廚房

●設由水務署認可的獨立水錶及典禮公司認可的獨立電錶。

劏房戶擔心改建後租金上升。（何永賢Facebook圖片）

在完成立法程序後，預計最快2025年第4季開始為現有的劏房單位進行登記，建議為期12至18個月，並同步接受「簡樸房」認證申請。已登記的單位可在登記期完結後獲寬限期，政府建議為期12至24個月。

政府容許在登記期和寬限期內繼續出租已登記的單位。

登記期結束後，按整體公營房屋供應及其他實際情況，決定何時針對哪些違法劏房採取執法行動。何永賢表示，規管對象是位於住宅用途大廈或綜合用途大廈的住用部分的劏房，至於位於工廈、商廈及非法構築物內的劏房，本身已違反現行法規，相關部門會繼續按現行法規下加強巡查和規管。

何永賢：執法不能操之過急 免引恐慌

執法方面，何永賢表示，登記期結束後，因應公營房屋供應及其他實際情況，決定採取執法行動的時機，何永賢強調，執法行動不能操之過急，以免引起基層住戶恐慌甚至流離失所，並會按需要提供適當的搬遷協助。

對於政府規定「簡樸房」面積不少於8平方米，黃偉綸指有很多不同組織建議為不少於7平方米，但政府考慮過若將最低面積定得太高，會增加租客的負擔，同時亦要考慮市場當中有多少單位能夠達標。若放8平方米為標準的話，市場上應有7成單位能達標，餘下3萬單位可能只需經過簡單改動亦能達標。

有市民擔心改建「簡樸房」後，租金上升令更多市民面對居住困難，黃偉綸指，現時有六成的劏房戶符合資格申請公屋，關鍵是能否提供足夠的公營房屋。他相信隨住更多劏房戶能入住公屋後，對劏戶的需求亦會減少。

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