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女廁偷拍｜嘉諾撒聖瑪利書院廁所現偷拍鏡頭　消息：男教師被捕

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 5 分鐘前

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嘉諾撒聖瑪利書院廁所發現隱藏式錄影機。（資料圖片）

位於尖沙咀柯士甸道的傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院，今日（14 日）向家長發通告，指上周一（7日）於該校洗手間內發現一個隱藏式攝錄機。校方隨即報警，涉事職員已被停職。消息指，攝錄機拍到兩名女學生的私密部位，一名男教師被捕。

根據通告，嘉諾撒聖瑪利書院在上周一上午10時15分，於該校Magdalen Buliding的洗手間內，發現一個隱藏式攝錄機。校方隨即報警，並向法團校董會及教育局匯報。涉事職員已被停職，由上周三（9日）起禁止進入校園，並禁止與校內任何學生或教職員有直接或間接聯絡。

校方指，非常關注所有校內成員的安全，已即時檢查了校內所有設施，特別是洗手間及更衣室，同時就加強校園安全措施徵詢警方意見。校方又指，啓動了學校危機管理機制，今日舉行特別課堂，由教育心理學家、學校社工、教師等，為有需要學生提供情緒支援，以助他們解決任何疑慮並緩緩情緒。

由於案件仍被警方調查中，校方稱將不會發布其他訊息或作出任何評論，但強調會盡最大努力確保學習環境安全，並對任何構成威脅的行為採取零容忍政策。

校方亦呼籲家長，特别注意女兒的需求和傾聽她們的感受。如有需要請聯絡班主任尋求支援。

TOPick正就事件向警方及教育局查詢。

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