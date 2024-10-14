猴子集體死亡｜動植物公園再多一白面僧面猴離世　2日9猴死亡政府跨部門急應對

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康文署今日凌晨（14日）公佈，香港動植物公園有8隻猴子在昨日（13日）死亡。【詳情即看：下一頁】文化體育及旅遊局晚上再出稿指，局長楊潤雄今召開緊急跨部門會議，聽取康樂及文化事務署、漁農自然護理署及衞生署報告最新情況，並討論下一步工作。



而會議上得悉，公園的工作人員於昨日立即加強監察所有動物的情況，並留意到有1隻白面僧面猴及1隻白臀長尾猴活動反應及食慾有異於尋常，已隨即移離原居的籠舍以便加強觀察；然而該白面僧面猴亦於今早離世，園方會繼續觀察剩下的一隻白臀長尾猴的情況。

加快解剖及毒理化驗 查明死因

公園內的哺乳類動物區已於今早起暫時關閉，以便緊密監察動物情況，而事涉的籠舍已完成全面消毒及清潔的工作。目前園內共80隻動物健康情況正常。為審慎起見，有關員工會穿著合適的保護裝備工作，並會密切留意自身的身體狀況。現時有關人員健康正常。

會議亦討論不同的發展情況及處理方案，各相關部門會加快有關解剖及毒理化驗的工作，以期盡早確定事故的原因。

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