Healthy Life｜瑜伽導師教2組動作　在家伸展+輕鬆養生

都市人一向生活節奏快且忙碌，但近年開始著重維持工作與生活平衡。健康生活除了從飲食開始，適量地配合運動更能夠事半功倍。今集請來瑜伽導師如楓教大家2組動作，就算平日下班回家未必有時間外出做運動，亦可以在家抽幾分鐘出來活動一下，達至輕鬆養生絕對不難！

拉筋養生｜第一個動作：腳趾撐地跪坐加牛面手

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先跪在地上，用腳趾撐地，收腹保持腰背挺直，切忌向前傾

先將右手放在身體後面，可用左手稍微托高

慢慢將左手從上拉起右手

可盡量緊扣雙手緊握指尖，手肘朝向天，保持姿勢

動作重覆做2邊，維持3至5個呼吸便可

筋骨繃緊小貼士：

每人的筋骨柔軟度不一，若雙手未能觸碰，亦建議使用一些工具輔助，如瑜伽繩或是小毛巾。抓住頭尾端借力，慢慢將雙手拉近，直到雙手指尖觸碰。

拉筋養生｜第二個動作：半一字馬

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首先跪在瑜伽墊上，先將右腳向前踏

後腳腳趾可以踩地，保持平衡，注意後腳須呈90度角

前腳盡量勾向自己

雙手平放在膊頭下面，背部避免寒背，可以的話盡量拉伸背部

筋骨較繃緊亦可使用瑜伽磚輔助

做兩邊，每一邊做3至5個呼吸便可

筋骨繃緊小貼士：

切忌猛力拉伸導致拉傷，應循序漸進，慢慢增加難度。可以使用瑜伽磚輔助，擺放的高度可以自己調校，由高至低慢慢增加難度，最後可以嘗試拿走瑜伽磚。

特別鳴謝：RunlapHK提供拍攝場地

撰文：黃堯姿

攝影：馮凱宜、陳健珊

監製：黃存新

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