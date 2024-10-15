中風｜心房顫動有治療黃金期　透過微創手術及早回復正常心跳真正減低中風風險

【中風／心房顫動／薄血藥／心臟病】心房顫動會增加患者的中風風險，傳統治療主要是透過薄血藥幫助減低血塊形成，繼而預防中風的危機。但近年醫學界建議，在確診心房顫動的首年黃金時間內，應儘量透過不同治療方式，例如脈衝場消融術去幫助心房顫動患者回復正常心跳，才可以真正地減低他們出現中風、心臟病發或心臟衰竭而入院或心臟病導致死亡的危險。

中風｜近年治療目標傾向恢復正常心跳

過往治療心房顫動的重點是預防中風，醫生會根據 CHA2DS2-VASc 評分來評估患者的中風風險，若結果等於或高於2分已屬高風險，患者需要服用抗凝血藥物（即薄血藥）預防中風；至於有心搏過速的患者，則會服用藥物去減緩心跳速度。不過，近年研究發現，病發後首年將心房顫動恢復到正常心跳節奏，更能有效降低中風、心臟病發、心衰竭和心臟死亡的風險。

特別是有心臟衰竭的患者，更要儘快通過手術方式維持正常心跳以減低死亡率。奚小嫻醫生表示，約有70%心房顫動源自左心室肺靜脈區域的活躍細胞引起異常電流。醫生可透過微創以消融方式進行肺靜脈阻隔術，阻隔活躍電流進入左心房。不過，傳統中常用的射頻消融術和冷凍消融術，有機會會波及周邊的組織或其他相鄰器官，損傷未必會即時顯現，而是延遲數周甚至更長時間後才出現併發症。如破壞到肺靜脈有機會留有疤痕，導致肺靜脈阻塞而造成肺部出血或肺部組織壞死。

中風｜脈衝場消融術可提升治療效果

近年醫學界便引入了脈衝場消融術（PFA），通過短暫的高頻高壓電流及控制電流參數，精準用於心房組織並避免損害周圍組織，降低長期併發症風險。奚小嫻醫生引述數據指出，一年內約80%的患者不會復發。另外，脈衝場消融術更可與三維成像儀配合，清除肺靜脈附近以外的其他不正常心房組織，使用範圍更廣，適合不同患者的需要。

奚小嫻醫生指出，手術過程中只需一個細小的腹股溝傷口，一般患者可於手術後翌日出院，如有心臟衰竭等複雜症狀的病人，則會建議多住院1至2天；手術後，患者亦需要服用抗凝血藥最少8星期，及後再根據病情評估是否需要長期服用抗凝血藥及其他藥物。

▲ 香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、港怡醫院心臟科專科醫生 奚小嫻醫生

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