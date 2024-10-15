實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團

實惠結業？連鎖售賣家居用品店實惠在昨晚深夜突然在官方社交平台發出帖，寫道：「多謝各位多年支持」，之後亦有多名網民在社交平台上載照片，顯示實惠在太子、大埔及元朗分店店舖門口大閘張貼「最後今天 多謝街坊支持」，由此引網民熱討。

有網民覺得此帖文是表示實惠全線結業或實體店結業，但也有另一部份網民認為實惠近日推出「周年賞」優惠，正好到凌晨剛結束，該發文是純粹多謝顧客支持，甚至認為實惠社交平台編輯故弄玄虛「呃like」，引網上討論。

至於實惠在太子、大埔及元朗分店店舖門口大閘張貼「最後今天 多謝街坊支持」，有網民表示到過現場不見有關張貼字句，於是有網民認為可能是P圖或有人已把有關張貼移去。

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實惠結業？丨成功引熱話

不過在今日早上9時，實惠社交平台再發文，表示大批貨品大降價：「從今天起，告別舊原價」，稱：「地與香港人攜手同行，共渡時艱！」即是實惠並非結業。

網民紛紛留言：「小編玩咁大啊今次，仲癲過宜家」、「雖然被嚇咗一晚，但真心寧願佢唔係結束既，加油呀！ 」、「加油呀 真係嚇死我」、「嚇死人咩。」但另一方面也有人表示「扮結業」玩得太大。

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