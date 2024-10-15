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結業潮｜連鎖日式火鍋「日牛」相繼結業　僅剩2分店網民：一個時代嘅結束

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 17 分鐘前

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連鎖有傳日式火鍋「日牛」相繼結業僅剩2分店。

【牛一/日牛/放題/火鍋/結業潮】繼日式火鍋放題的連鎖火鍋店「牛一」（Nabe One）上周日關閉屯門市廣場的分店後，主打涮涮鍋（Shabu Shabu）的連鎖火鍋店「日牛涮涮鍋專門店」也傳來相繼結業的消息，一眾網民甚感惋惜，更直言是一個時代的結束。目前「日牛」只剩鑽石山荷里活廣場和旺角朗豪坊兩間分店，港人shabu-shabu的選擇又少一個。

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日式一人一鍋打邊爐放題夠衛生，食材高質且價錢相宜，向來受港人歡迎，中午亦能好好慰勞打工仔的胃，連鎖火鍋品牌「日牛涮涮鍋專門店」（Nichigyu Shabu Shabu & Sukiyaki）便是其中一家受港人喜愛的食店。不過，近日網民發現，「日牛」位於尖沙咀美麗華商場的分店已結業，其官方網頁雖仍顯示有杏花村、新蒲崗Mikiki和將軍澳東港城的分店，但OpenRice均顯示上述分店「已結業」！

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網民:國慶假期左右已經有圍板

曾經開到成行成市的「日牛」也抵不住結業潮，網民lamchungyin.30在社交媒體Thread分享相關消息時便感慨：「如果連咁受歡迎嘅日牛涮涮鍋都執曬，都可以話係一個時代嘅結束」。有網民留言表示對「日牛」結業感到突然，稱上個月Mikki分店還有開；也有網民稱留意餐廳國慶假期左右已經有圍板。不過，有在美麗華廣場上班的網民就說該「日牛」分店結業不出奇，因「睇住佢越做越差」，稱同事寧願幫襯較遠的「牛大人」或「牛站」。

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