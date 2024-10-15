消委會｜10款維他命C精華濃度較標示低　韓國「MISSHA」樣本沒檢出

▲ （消委會提供）

消費者委員會測試了17款標示含維他命C（又稱抗壞血酸）的精華液或美容液護膚品，其含量由沒有檢出（1款）至最高13%。12款有標示維他命C濃度的樣本中，10款的測試結果比標示的濃度低0.2%至6%，只有1款比標示值高1%。所有樣本中有5款沒有標示維他命C濃度，產品資訊透明度明顯不足。

參考海外研究報告，維他命C濃度介乎10%至20%的護膚品，可增加其穩定性及皮膚穿透力，有5款樣本檢出的濃度介乎此範圍，另有4款的濃度亦接近10%。

此外，有7款樣本檢出歐盟限用的香料致敏物（由含1種至3種），檢出量普遍超出歐盟《化妝品法規》應作出標示的上限（0.001%），惟只有3款有在產品包裝上明確標示所有或部分相關成分。

雖然本港未有相關法例，若患濕疹或過敏人士不慎購買並過量接觸相關物質，有機會出現過敏性接觸性皮炎及紅疹等症狀，消委會促請各供應商加強品質監控和產品標示，滿足消費者擁有準確資訊的權益。

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消委會測試的17款樣本主要購自百貨公司、零售店及美容用品專門店，每件零售價由$101至$1,580，每毫升或每克售價則介乎$3.4 至$52.7，相差逾14倍，甚為懸殊。惟測試結果發現售價最高與最低的樣本均獲最高總評分（5分），反映市場上平貴也有好選擇。

10款樣本維他命C濃度較標示低 1款沒檢出

維他命C 最為人熟悉的功效是抗氧化，正常的皮膚內含有一定濃度的維他命C，以促進皮膚膠原蛋白的產生，因此近年不少護膚品都以含維他命C為招徠。測試結果發現，17 款樣本中「MISSHA」一款樣本沒有檢測出維他命C，其餘所檢出的濃度則介乎 0.66%至13%。12 款有在產品包裝上標示所聲稱的維他命C濃度，由6%至15.2%不等，惟當中10款的測試結果較標示濃度低0.2%至6%，但亦有1款比標示值高1%。接近3成樣本（5款）未有在包裝上清楚標明其維他命C濃度。

根據海外研究報告所指，介乎 10%至 20%濃度的維他命C較為穩定，同時容易穿透皮膚，繼而達至美白淡斑等效果。有 5 款樣本檢出的維他命C濃度介乎11%至 13%，另有 4 款的濃度亦接近 10%，屬理想範圍。然而，維他命C濃度並非愈高愈好，普遍研究亦指出，若維他命C濃度超過 20%，會增加對皮膚帶來刺激的機會。

7 款樣本檢出香料致敏物 惟部分欠標示

不少化妝品及護膚品均添加了香料，以提升產品的香味。所有樣本沒有檢 出歐盟禁用香料致敏物質，惟超過 4 成（7 款）樣本合共檢出 7 種歐盟限用的香 料致敏物質，較普遍的香料致敏物質包括檸檬烯（5款）及芳樟醇（4 款），其含量均超過歐盟《化妝品法規》應作出標示的上限（0.001%），惟只有 3 款樣本有在包裝上標示所有或部分相關成分。若對該等物質過敏或患濕疹的人士因 不知情而過量接觸相關產品內的致敏物質，有機會導致不同皮膚症狀，如過敏 性接觸性皮炎及出現紅疹等。 過酸或過鹼的產品同樣會刺激、甚至傷害皮膚。

根據歐盟《化學物質和混合物分類、標示與包裝法規》中所定義，酸鹼值低於 2 或高於 11.5 的物質，均屬具腐蝕性，有機會對皮膚造成化學性燒傷。17 款樣本所量得的酸鹼值介乎 2.7 至 6.4，全部屬安全範圍，當中10款樣本的酸鹼值為 3.5 或以下，有研究指 較低酸鹼值（3.5 或以下）有助增加抗壞血酸的穩定性及產品的油溶性，更易被皮膚吸收。

消委會建議，消費者在使用含維他命C的護膚品時，可參考以下事項，以達致理想的美容效果：

使用前應先徹底清潔臉部皮膚。每天早上或晚上，使用 1 至 2 次，每次取適 量使用，並可因應肌膚狀況及產品建議調整使用頻率

如果與含酸類、維他命 A 或高濃度維他命 B3 成分的產品同時使用，有機會 增加對皮膚造成的刺激

含維他命 C 護膚品雖能保護皮膚免受紫外線照射損害，惟它並不能替代防 曬產品

含維他命 C 的產品宜存放於陰涼乾燥的地方，並遠離陽光直射，亦可考慮 選擇容量較小和以密封型或茶色玻璃瓶包裝的產品

若消費者過往曾有皮膚敏感，宜先嘗試較低濃度的維他命 C 護膚品在較小 範圍的皮膚使用，觀察是否有過敏反應，或諮詢醫護人員的意見

接受高能量皮膚療程後，皮膚狀態會較脆弱，容易乾燥或敏感，消費者應 避免使用含高濃度維他命 C 或其他刺激性物質的護膚品

除塗抹護膚品外，要擁有美白健康的肌膚，亦應每天從飲食中攝取足夠維他命C

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