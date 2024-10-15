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時尚速報｜CASETiFY首次聯乘Batman　推1.5萬元蝙蝠車手機殼+蝙蝠訊號燈

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 15 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Batmobile珍藏版手機殼造工精細，此外，這款珍藏版手機殼包含一張 1/50 限量版卡片，特別為每位死忠蝙蝠俠粉絲而製，售價更是破天荒的昂貴﹗（$15,609/圖片品牌提供）

身為DC Comics台柱的漫畫《蝙蝠俠》（Batman），漫畫、電影和產品風行全球，於剛過去的9月，更在荷里活的星光大道成為其中的一顆星星，同時亦是首個在星光大道出現的漫畫人物，可見這虛構的超級英雄在全球冇人不曉，而近年大熱的手機殼品牌CASETiFY，成軍13年，原來今次才首次與蝙蝠俠結盟。

今次的聯乘當然離不開不同圖案的手機殼，但當中以兩大產品成為焦點，包括Batmobile 1989手機殼，這款機殼的設計靈感來自1989年的最初代的電影版；而Bat-Signal 1989珍藏版耳機保護殼的設計則模仿葛咸城官員用作召喚「斗篷十字軍」的標誌性蝙蝠信號燈，這款保護殼還配備一盞可開啟的燈，既貼近原著，亦帶來玩味，肯定成為大家搶購的目標。

點擊圖片放大
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前者索價高達$15,609，可以說是CASETiFY推出產品以來最昂貴的一次，但據聞不少蝙蝠俠的「忠粉」已作網上訂購。

產品查詢：3480 3281

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