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靚媽精明眼︱實惠深夜發文惹結業疑雲　實情逾7500件產品大降價平均77折

休閒消費

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

實惠進行全面大減價，平均77折。

【實惠/結業潮】屹立香港38年的實惠，是很多靚媽買家品的好去處，惟近年受北上消費等影響，實惠在港的業務縮減，由2022年25間門市減至現在14間分店，直到昨日（14日）深夜突然在社交平台出帖稱「多謝各位多年支持」，包括太子道西等多間分店的大門鐵閘亦貼上「最後今天 多謝街坊支持」的告示，引起廣泛關注，惹來全線執笠疑雲，網民紛紛留言！今早（15日）實惠終於揭開謎底，發文稱逾7500件產品大降價，調整幅度高達56%，平均價格下調23%，保證品質依然如一，還大玩感性「堅定地與香港人攜手同行，共渡時艱！」

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實惠社交平台突然出現「多謝各位多年支持」

實惠傢俬昨晚在社交平台上突然出了一則「多謝各位、多年支持」的貼文，引起不少網民猜測是否全線結業，惟內文未有其他資訊，且亦未有作出回應，亦有網民覺得只是小編「呃like」。

有分店貼出最後今天。(網上圖片)

後來有街坊發現實惠在太子道西、銅鑼灣、土瓜灣等多間分店均在關閉的鐵閘大門上貼上「最後今天 多謝街坊支持」的紅色告示。令到執笠傳言更熱烈！

實惠：與港人共度時艱。

而今早（15日)集團終於開腔指「昨日為周年大減價最後一天，而今日起就會以新價格發售，並會全面降價與港人共度時艱。」

其後實惠的社交網再度上載帖文指，產品將會大減價「舊有原價，已成過去；今天開始 ，突破新價，超過7,500件產品全面降價，調整幅度高達56%，平均價格下調23%，品質保證依然如一。

網民留言指「嚇咗一晚，好彩唔係全線結業」、「相信如果訂咗傢俬嘅顧客，尤其是訂造嗰啲，琴晚應該瞓得唔好。」、「嚇死人咩原本血壓上升，而家血壓下降」。

而實惠亦都更新某些商品的價格，價格下降數百元至千多元不等，包括傢具及床褥

即睇以下減價貨品:

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實惠早前亦指出，目前本港經濟低迷，消費者信心受到嚴重影響，「加上市民北上或出國旅遊已是新常態new normal，影響了本地零售銷情。集團將會以不同店舖、不同區域的成本效益作開店考量」。

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