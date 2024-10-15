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施政報告2024丨《施政報告》明天發表封面沿用綠色　李家超：齊改革同發展惠民生建未來

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

行政長官李家超展示施政報告封面。（梁偉榮 攝）

施政報告2024 / 李家超 /  CEPA】行政長官李家超在今早（10月15日）出席行政會議前會見傳媒表示，將在明天（10月16日）發表他的第三份《施政報告》，主題為「齊改革同發展  惠民生建未來」。

《施政報告》的封面將繼續沿用綠色，李家超表示象徵和諧、活力、繁榮、新動力和新意念，亦寓意政府施政的連貫性和持續性，突顯香港正邁向「由治及興」，一個千帆並舉、迸發實力的時刻。

李家超表示，在制訂施政報告前，舉辦超過40場諮詢會，並走訪社區接觸市民，亦在不同的場合聽取各種意見，同時收到共9500份意見書。他感謝每一位提供意見的人士，指當中意見和看法，都有助他制訂施政報告時判斷重點及優次。

李家超又指，今次為施政報告制訂了附篇，取代過去兩年的政策措施文件，將不同政策背景及細節一一列出，亦與施政報告有關聯性，不希望附篇受到忽視。

施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】

行政長官李家超展示施政報告。（梁偉榮 攝）

新修訂協議明年3月實施

另外，李家超就上星期國家商務部與香港特區政府簽署CEPA《服務貿易協議》第二份修訂協議，指今次簽署新修訂協議，香港獲得莫大裨益，包括使香港多個具優勢產業獲得更多新機遇；香港企業將來在內地投資和發展更為方便；以及吸引世界各地企業和人才落戶香港，經香港進入內地市場。我很高興在過去數天都聽到社會各界對簽訂新協議表示歡迎。

新修訂協議將於明年3月1日實施，政府會做好落實、解說和推廣工作，協助業界用好修訂協議的優惠措施。

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