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親子自助餐｜尖沙咀百樂酒店自助餐買一送一　人均$173起歎焗蠔/牛肋條晚餐每位送龍蝦

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

尖沙咀百樂酒店自助餐買一送一優惠。（KKday提供圖片）

【自助餐優惠/自助餐買一送一/香港百樂酒店/Buffet/尖沙咀酒店/美食優惠/靚媽精明眼】放假想一家大細食自助餐？香港百樂酒店Park café推出自助餐買一送一優惠，現經KKday訂購，自助晚餐人均$341起，任食洋蔥煙肉芝士焗蠔、鮑魚蟹肉酥盒，每位再送黑松露芝士焗波士頓龍蝦；自助午餐同樣抵食，人均$173起即可品嘗多款星馬泰美食。優惠於今日（15日）中午時起開搶，即睇詳情！

10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票

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多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊

尖沙咀百樂酒店自助餐買一送一

百樂酒店「尋味歐洲」海鮮自助晚餐精選美食包括，希臘大蝦沙律、洋蔥煙肉芝士焗蠔、意式蒜片辣椒大蝦闊麵、芝士莧菜焗鱸魚柳、鮑魚蟹肉酥盒、牛肝菌釀雞胸芝士卷、白酒忌廉扇貝青口、法式蘑菇燒汁牛肋條、維 也納牛仔吉列、酥皮金必多海鮮素翅湯，無限量供應果汁和啤酒，每位成人賓客更可獲贈法式黑松露芝士焗波士頓龍蝦乙客。

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Park café亦推出全新味遊「星馬泰」自助午餐，供應囉喏沙律、泰式鮮魷粉絲沙律、冬蔭功海鮮烏頭鍋、星洲胡椒羊肉煲等特色美食，還有榴槤迷必食的榴槤慕絲蛋糕。

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尖沙咀百樂酒店優惠詳情
預訂日期：10月15日12:00至10月21日23:59
用餐日期：10月16日至11月30日
地址：九龍尖沙咀漆咸道南61–65號

【KKday 買一送一】「尋味歐洲」海鮮自助晚餐
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $682/2位，平均$341/位（原價$1,250/2位）
星期五至日及公眾假期 $718/2位，平均$359/位（原價$1,316/2位）
預訂網站：【按此連結】

【KKday 買二送一】「尋味歐洲」海鮮自助晚餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至四 $1,308/3位，平均$436/位（原價$1,874/3位）
星期五至日及公眾假期 $1,377/3位，平均$459/位（原價$1,973/3位）
預訂網站：【按此連結】

【KKday 買一送一】味遊「星馬泰」自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價
星期一至五 $346/2位 ，平均$173/位 （原價$634/2 位）
預訂網站：【按此連結】

【KKday 買二送一】味遊「星馬泰」自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
星期一至五 $663/3位，平均$221/位 （原價$950/3位）
預訂網站：【按此連結】

（以上價錢已包括原價加一服務費）

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