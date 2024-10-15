食用安全｜日本知名高級甜品店被爆竄改賞味期限　200份過期朱古力延期數月重賣

▲ 日本知名高級甜品店被爆竄改賞味期限，200份過期朱古力延期數月重賣。

【朱古力／過期食物／日本甜品店／賞味期限】日本熊本縣熊本市知名高級西式甜品店「CHEZ Tani」（シェ・タニ）被爆將200份滯銷商品賣重新貼標，更改賞味期限（最佳食用時間，非有效期限），向顧客販售已經過期數月的食品。對此，熊本市保健所已展開調查，但社長谷誠志否認指示員工竄改日期。

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過期朱古力｜高級甜品店被爆擅改賞味期限

據《朝日新聞》報道，有多名「CHEZ Tani」的離職員工爆料，指遭竄改賞味期限的商品是杏仁朱古力（アマンドショコラ）。當商品滯銷時，員工就會將寫有賞味期限的貼紙撕掉，換成期限到數個月後的標籤。

為應對2023年的情人節朱古力旺季，「CHEZ Tani」自2022年9月開始製造該款朱古力。然而，由於商品銷量欠佳，導致大量朱古力滯銷。而未賣出的朱古力賞味期限原至5月底，於是「CHEZ Tani」的員工在4月底時便撕下標籤，重新貼上印著賞味期限為7月底的新標籤。

報道指出，在約1000件的商品中，總共有200件被竄改標籤，部分商品的賞味期限更被延長8個月至2024年2月。前員工指出，此舉是因為受到公司內部人士指示，「日期可以隨便標」。

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過期朱古力｜社長否認下達相關指示

當地衛生部門表示，「CHEZ Tani」修改賞味期限標籤的行為，有可能違反食品標示法，當局已介入調查。

「CHEZ Tani」72歲社長谷誠志受訪時聲稱，「我從未下達相關指示」，雖然目前仍不清楚是誰下的指示，但坦言「最終責任還是在我身上」。同時他亦發布公告，指「CHEZ Tani」目前正接受熊本市保健所的調查，並於10月14日至10月15日暫停營業。

據悉，「CHEZ Tani」於1995年7月成立，以蛋糕捲、年輪蛋糕聞名，在熊本、千葉和大分等地擁有共8家門市。

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過期朱古力｜「此日期前最佳」VS「此日期或之前食用」

不少人都會將剛過期的食物扔掉，但其實食物即使過了「此日期前最佳」仍可食用。註冊營養師關建慧早前接受訪問，拆解「此日期前最佳」和「此日期或之前食用」的分別：

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過期朱古力｜食安中心拆解迷思

政府食物安全中心亦曾為大家拆解有關迷思，指出「此日期前最佳」與「此日期或之前食用」有所分別。「此日期前最佳」關乎食物質素，該日期表示食物若加以適當貯存，可合理地預期在該日及該日之前食物能保存其特質。

相反，「此日期或之前食用」關乎食物安全，適用於從微生物學觀點來看，極容易腐壞，因而在一段短時間後可能對人類健康構成即時危險的食物。

如進食過了標示「此日期或之前食用」期限的食物並不安全，因為這些食物即使外觀和味道正常，但有害微生物以及引致食物中毒的微生物所產生的毒素已可能存在及/或大量生長。

相反，標示「此日期前最佳」的食物，過期後雖然食物質素可能不如前，但食用仍可接受。以方包為例，過期方包可能變得又乾又硬，但可能仍然是安全的。

食物安全中心提醒大家，「此日期前最佳」與「此日期或之前食用」均只適用於未開封的產品，若食物已開封，有關保質期就不能作準。

資料來源：《朝日新聞》、食安中心

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