糖尿病｜糖尿病治療新方向　降糖更要預防心、腎併發症

【糖尿病／降血糖／併發症／糖尿病藥物／糖尿病治療】糖尿病是香港常見的慢性疾病之一，若患者身體長期處於高血糖水平，全身的大、小血管都會逐漸受破壞，並增加誘發涉及心臟與腎臟相關併發症的風險。有家庭醫學專科醫生指出，在糖尿病的治療上，除了要控制患者的血糖水平外，預防併發症亦非常重要，有助進一步改善患者的生活質素，及減低住院機會。

糖尿病｜心、腎功能互相影響

「心臟與腎臟看似各不相干，實際上卻關係密切，並且會彼此互相影響。」家庭醫學專科鄭煒發醫生指出，腎臟內充滿很多微血管，當這些微血管遭受破壞時，便會減少腎臟的供血量，令腎功能下降。此時，身體亦會發出信號，以提升血壓及加強心臟的泵血量，藉此改善腎臟供血不足的問題，但同時對心臟造成負荷。

此外，糖尿病亦會影響心臟血管，或會導致冠心動脈阻塞、心肌病變、心臟衰竭等。由於心臟功能減弱，會令身體的血流量下降，同時亦會減少腎臟的供血。由此可見，心臟及腎臟的關係環環相扣，當其中一處出現問題時，都會造成多方面的惡性循環。

糖尿病｜血糖受控亦有機會出現併發症

「臨床上常見有罹患糖尿病多年的患者，即使已妥善控制病情，亦有機會出現心臟及腎臟疾病的併發症；而病情不穩定的患者，出現併發症的風險更高。」鄭醫生表示，腎病常見的症狀包括水腫、疲倦；心臟疾病的症狀如胸口疼痛、氣喘、體能下降等，臨床上不少患者會將上述症狀視為尋常的身體不適，往往因而耽誤了治療。當患者出現小便帶泡時，可能已患上較嚴重的蛋白尿，而腎病病情亦已發展到中至後期。

因此，在糖尿病的治療上，醫生除了針對控制患者的血糖水平，更會定期監測患者的心臟及腎臟健康狀況，包括進行血液及小便化驗，以及早發現併發症，並作出相應治療，預防病情惡化。

糖尿病｜新型藥物控糖護心腎

一般傳統的糖尿病藥物，只針對控糖方面的成效，未能有效地預防併發症的出現；亦有糖尿病藥物具增加心臟衰竭風險的副作用；幸而，近年的糖尿病藥物發展有新突破：「有研究證實，新型糖尿病藥物SGLT2抑制劑，能控制患者的血糖水平外，同時有效減低心、腎併發症的風險，更可減慢心臟衰竭、慢性腎病的惡化程度，及減低患者因此住院及死亡的機會。藥物更有助控制血糖及體重，為患者提供多重保護。」鄭醫生補充。

鄭醫生亦建議，糖尿病患者更要控制血壓、膽固醇及體重，有助穩定病情及預防併發症。此外，患者亦應建立恆常運動的良好習慣，適量進行帶氧運動及阻力運動，有助強化肌肉及心臟功能，有助控制血糖。

65歲的陳先生（化名），已患糖尿病8年，一直以來病情維持穩定，但近兩年來血糖上升，更出現蛋白尿情況。經檢測後，醫生評估蛋白尿是由糖尿病引起，並建議陳先生服用原有藥物外加入SGLT2抑制劑，其後定期覆診檢查，血糖及蛋白尿指數均有明顯改善，至今病情穩定。

鄭煒發醫生提醒，糖尿病的治療有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 家庭醫學專科 鄭煒發醫生