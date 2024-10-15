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消委會維他命C精華測試｜7款維他命C護膚品含香料致敏物　消委會推介4款5星精華美容液

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 25 分鐘前

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消委會推介4款5星維他命C精華美容液

【消委會／維他命C/護膚品/精華/推介】維他命C是近年護膚品常見成分之一，不少女士們都會選購含有維他命C的產品，為皮膚抗衰老做好準備。消委會最新一期《選擇》月刊，檢測17款市面上標示含維他命C的精華液或美容液護膚品樣本，售價介乎$101至$1,580。消委會同時透過測試，發現部分標示維他命C濃度的精華液或美容液樣本與標籤顯示差異頗大。綜合測試致敏香料及維他命C濃度，消委會推薦４款獲５星總評名單，當中最平$101卻獲最高評級；另有1款來自韓國牌子「MISSHA」未驗出有維他命C成份。

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消委會評測｜測試樣本

消委會表示，有過往研究指出，約有1成人有機會對香料敏感，故此是次評測參考歐盟《化妝品條例》設定28種常見香料或香料致命物質。結果顯示，沒有樣本檢出禁用香料致命物質，惟17款產品中有7款檢出共7種歐盟限用香料致命物質，整體有5款驗出香料較多。

消委會評測｜4款5星產品 最平$101

消委會亦指出，維他命C濃度較為理想是10%至20%之間，包括5款：「SkinCeuticals」、「DERMA LAB」、「Dr. DENNIS GROSS」、「Laneige」和「Dermacept」；另有4款濃度接近10%，包括「Target Pro by watsons」、「ASDceuticals」、「CLINIQUE」和「La Roche-Posay」。

多款產品中，有4款獲消委會總評最高5星評級，包括「Target Pro by watsons」、「The Oridinary」、「ASDceuticals」及「SkinCeuticals」，其中「The Oridinary」售價最低，只售101元，另一款售價最高「SkinCeuticals」售1,580元亦榜上有名。

表現較差是韓國牌子「MISSHA」僅獲2星半評分，驗出含2種致敏香料，另外產品標示含維他命C，惟檢測中未驗出有任何上述成份。

消委會評測｜消委會貼士：2類人慎用維他命C護膚品

消委會建議，消費者使用維他命C產品前，要確保充分清潔皮膚後，好讓產品更容易被吸收。另外，亦要注意使用份量，過多維他命C有機會導致皮膚過敏，建議每天早或晚使用1至2次維他命C美白保養品為佳。

使用時，建議要注意避免與含有酸類、維他命A或高濃度維他命B3成分的產品同時使用，有機會對皮膚造成刺激。同時亦要留意用量，按照產品標示上的方法及份量適量使用。消委會亦提醒，維他命C雖然可以保護皮膚免受紫外線照射，但不能夠代替防曬產品，建議使用防曬產品保護皮膚。

維他命C容易氧化，故保存時要多加注意。消委會建議將產品存放在陰涼、乾燥的地方，遠離太陽照射。

消委會亦提醒若有皮膚敏感問題，如患濕疹、過敏肌膚等人士，可以從低濃度維他命C護膚品開始使用，並觀察皮膚反應，建議選擇不含致敏香料或中性產品，降低致敏風險。

至於做完美容療程後使用這類護膚品亦要謹慎，消委會建議接受高能量皮膚療程後，由於皮膚狀態較為脆弱，容易出現乾燥或敏感情況，故此不建議使用高濃度維他命C或其他刺激性護膚品。

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