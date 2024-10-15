億萬駙馬｜伍富橋被爆背妻偷食？ 富貴老婆Shirley用二字淡定回應
撰文： 王明芳
發布時間： 58 分鐘前
最後更新： 54 分鐘前
【伍富橋/億萬駙馬/梁兆楹】藝人伍富橋（Alvin）兩年前迎娶富家千金梁兆楹（Shirley），升呢「億萬駙馬」的他不時陪嬌妻外遊享樂，近日伍富橋就帶太太Shirley展開慶生之旅，夫婦倆先飛新加坡，再到馬爾代夫嘆世界。
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億萬駙馬｜伍富橋被爆背妻偷食
旅遊期間Shirley收到一份特別「賀禮」，事緣伍富橋於IG上載一張截圗，內容是有人私訊Shirley聲稱持有伍富橋出軌證據兼寫道：「你老公偷食」以及「我有你老公偷食證據喺手」。
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億萬駙馬｜網民：點會得失長期飯票
至於Shirley就淡定回應：「想睇」兼附上「good」的表情包，其後伍富橋笑道：「我老婆話如果要課金先有得睇，就唔睇」和「我噚日都影咗好多床照，係咪嗰幾張？」
面對疑似詐騙事件，Shirley盡顯高EQ之餘，亦展現對老公伍富橋的信任，至於網友就留言笑道：「點會得失長期飯票」、「應該走唔出富婆手指罅」等。
另外，Shirley晒出老公親吻相放閃，二人於馬爾代夫潛水、品嚐美食和打網球，認真Chill爆。
億萬駙馬｜Shirley：尊重人也是尊重自己
面對老公伍富橋被批「軟飯王」以及夫婦外型被指不匹配，Shirley曾發文大反擊，她指婚姻是兩個人的事，外界應予以尊重：
兩個人能走到一起，必定是有原因的，可能是因為累了想安定下來，可能是因為互相利用，當然也一定有真愛，但是無論當中原因是什麼，那也歸根究底是兩個人的事，旁人就不必參與了吧，每個人都有他自己的選擇，尊重人也是尊重自己。
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