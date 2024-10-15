億萬駙馬｜伍富橋被爆背富貴老婆偷食？　發文反擊造遙者：極度自私的行為

▲ 「億萬駙馬」伍富橋就偷食傳聞作出澄清。

【伍富橋/億萬駙馬/梁兆楹】藝人伍富橋（Alvin）兩年前迎娶富家千金梁兆楹（Shirley），升呢「億萬駙馬」的他不時陪嬌妻外遊享樂，近日伍富橋就帶太太Shirley展開慶生之旅，夫婦倆先飛新加坡，再到馬爾代夫嘆世界。

最新影片：

億萬駙馬｜伍富橋被爆背妻偷食

旅遊期間Shirley收到一份特別「賀禮」，事緣伍富橋於IG上載一張截圗，內容是有人私訊Shirley聲稱持有伍富橋出軌證據兼寫道：「你老公偷食」以及「我有你老公偷食證據喺手」。

億萬駙馬丨伍富橋送6位數生日禮物冧妻 Alvin感恩娶賢淑老婆

▲ 伍富橋陪有米妻外遊慶生。 （取自instagram）

億萬駙馬｜網民：點會得失長期飯票

至於Shirley就淡定回應：「想睇」兼附上「good」的表情包，其後伍富橋笑道：「我老婆話如果要課金先有得睇，就唔睇」和「我噚日都影咗好多床照，係咪嗰幾張？」

面對疑似詐騙事件，Shirley盡顯高EQ之餘，亦展現對老公伍富橋的信任，至於網友就留言笑道：「點會得失長期飯票」、「應該走唔出富婆手指罅」等。另外，Shirley晒出老公親吻相放閃，二人於馬爾代夫潛水和品嚐美食，爽到爆。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

億萬駙馬｜伍富橋：極度自私的行為

不過伍富橋今午（10月15日）於IG撰文澄清，更貼上新歌MV花絮及床照，以配合其「出軌」傳聞。

伍富橋先祝賀太太生日快樂，他感慶幸一直有著對方陪伴：「多謝你在這段婚姻裏帶給我的歡樂，照顧，關懷，體諒和無盡的包容，你是這個世界上最好嘅存在。能將你娶回家是我人生最大的福氣，多謝你在我人生最不堪的時候也選擇嫁給了我。」

對於近日有關其出軌的新聞，伍富橋想鄭重作出回應，他表示當準備出發旅行之際，收到一個假帳戶的訊息，對方聲稱有其出軌的證據在手，之後伍富橋要求交出來，惟對方沒有回覆。



我當時真的非常憤怒，我想沒有人喜歡被人冤枉吧。尤其我十分在意我太太的感受，雖然我知道以她強大的心臟這事情影響不了她，但我認為這是一個極度自私並且不負責任的行為，究竟要如何扭曲的心態才可以這樣不負責任地誣蔑和傷害他人。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

雖然太太叫伍富橋不用太在意，惟事情不斷發酵，作為男人和丈夫的他覺得需要面對及澄清：

在此最後鄭重聲明，如你有證據，歡迎你直接放上網，不用DM我太太或者我本人，如果並沒有，就希望你學會不要將自己所謂的快樂建立在別人的痛苦身上。

伍富橋續說出軌和被出軌，是每個人的道德和人格問題：「就算你們覺得我沒有道德，但其實我更沒有膽量。每個人都不會完美，但至少要善良。己所不欲，勿施於人，這樣你會活得快樂一些。還有那些想看見我婚姻失敗的人，希望你們都可以活得幸福快樂。」

最後伍富橋笑言出軌新聞當作宣傳新歌，更自嘲為「被屈出軌KOL」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】