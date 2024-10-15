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消委會丨婚宴服務不似預期自助餐只有2小時　提醒3個注意事項防中伏

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

婚宴服務落差大，消委會提醒簽訂合約須謹慎。

消委會 / 結婚 / 婚宴】結婚是人生大事，新人宴請親朋好友分享喜悅，自然是務求盡善盡美，「好日子」更是「一場難求」。

然而，婚宴服務有時會與預期落差大，消委會不時接獲關於婚宴的投訴，內容包括婚宴場地於預訂後突然裝修而致風格大變、婚宴合約用詞不清晰惹誤會、婚展中預訂場地所繳付的訂金不能退回等。

消委會提醒准新人在挑選場地之餘亦要注意合約細節，以免出現任何爭議；同時，敦促業界於銷售時應提供正確可靠的場地資料，盡量提供實地參觀的機會，並確保合約内容清晰明確，以免造成誤會及引起糾紛。

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消委會丨案例一：婚宴場地突裝修改風格　

陳先生於2月參加A商戶舉辦的婚宴場地開放日，在其詢問職員意向場地會否在來年1月前有任何裝修及改動，職員表示不會後，與A商戶簽訂合約，並交付5成婚宴費用（約13萬元）作訂金。

然而，陳先生在6月初收到A商戶通知，場地將於6月底進行大翻新，餐廳内環境及佈置將會有全新面貌。陳先生於裝修後參觀場地，表示餐廳内裝修風格與之前差異極大，完全不合心意，向A商戶做出投訴。

協商未果後，陳先生向消委會投訴，要求退回已繳付訂金及索償損失，A商戶表示願意全額退回按金，但對於對於索償額外損失的部分，商戶表示需陳先生提供有關收據以作考慮。

消委會丨案例二：付第三期按金才知食品限時供應

王先生選購B商戶的自助餐婚宴套餐，決定選取晚宴時段（傍晚5時至晚上10時半）進行，隨後繳付第一期及第二期按金，共5萬元。直至王先生繳付第三期按金時，商戶職員詢問其打算選擇哪兩個小時作為用餐時段。

王先生以為由傍晚5時至晚上10時半都會一直供應食物，且合約已列明該時段為自助餐服務（time of serving）時間，但商戶表示該只是租用場地的時間。但王先生翻查同為B商戶購買的證婚套餐，合約列明租用場地時段的用詞為「time of using」，因此，他認為「time of serving」是指自助餐服務時間而租用場地時間。

王先生以B商戶用詞不當令消費者產生誤解為由，向消委會做出投訴。B商戶同意配合王先生的要求，將食物供應時間調整至傍晚5時至晚上10時半。

消委會丨案例三：不合心意要求退款被拒

李小姐在結婚展覽會中，僅參閲C商戶的婚宴場地資料便交付5,000元作為訂金，而後職員要求其在兩星期内再支付一半訂金（5.5萬元），以預留場地。李小姐曾要求參觀場地，但職員表示場地只於1月後的開放日才可以參觀。

李小姐稱當時未有職員解釋合約內容，且合約全是英文，未能清晰理解，但難得找到心儀的婚宴場地，因此按照商戶要求交付了訂金。直到開放日，李小姐實地視察發現與職員推銷時所述有差異，且職員態度不積極，遂要求C商戶取消合約並退回訂金，職員表示取消合約，不退還訂金。

李小姐向消委會投訴，但C商戶表示合約清晰列明如繳付一半訂金後欲取消服務，訂金不獲退還，但願意將該訂金作為現金消費額，最終無奈決定繼續於C商戶原訂場地進行婚宴。

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消委會丨消費提示

  • 婚禮展覽為新人提供婚禮服務及用品資訊，這與實地視察可能存在差別，商戶也可能要求消費者先繳付部分訂金預留日子。
  • 准新人於簽訂合同前應先向商戶了結場地設施與餐飲細節安排，並留意有關内容是否列明於合約中。預留場地後，場所經營狀況及環境可能出現變化，須留意合約中是否有相關賠償條款。
  • 消費者應保留所有合約及繳款記錄，以備萬一發生糾紛時可有所憑據。

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