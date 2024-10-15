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強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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陳錦鴻為自閉兒放棄演藝事業，全心陪伴兒子成長，絕對是好爸爸！

【陳錦鴻/好爸爸/自閉兒/音樂尖子】現年57歲的陳錦鴻拍過不少TVB經典劇集，《創世紀》「許文彪」一角是他的代表作之一。不過陳錦鴻自2011年開始停工，將時間放在家庭上，因為他要全力照顧患有自閉症的兒子陳駕樺，為了兒子，他更曾出版一本育兒書，近日他就攜書出席內地活動，跟觀眾分享多年來照顧兒子的心路歷程！

好爸爸陳錦鴻｜2019年復出拍劇

陳錦鴻離開TVB後，甚少露面，作風非常低調，只是間中參加一些晚宴活動和圈中好友的聚會，直至2019年復出參演ViuTV劇集《婚內情》。近日，網上流出一段影片，見到陳錦鴻官仔骨骨出席內地活動，​手中拿着他為照顧兒子而寫的書籍，並向台下觀眾分享育兒心得。

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好爸爸陳錦鴻｜為自閉兒放棄演藝事業　

陳錦鴻表示自2011年開始不工作：「就是拍完《萬凰之王》做完皇帝以後，那為甚麼呢？因為那時候我兒子，就是他3歲半那時候，他一句話都講不到，就是爸爸媽媽我們吃飯啦，講不到，爸爸媽媽能講，吃飯能講，但是連起來就講不到，因為他有自閉症」。

他指兒子不喜歡跟父母說話表達自己，所以那時候他決定不工作不演戲，選擇在家照顧兒子，他說：「就是一個字、一個字教他講，跟他玩遊戲，煮飯給他吃，跟他按摩推拿，讓他明白到原來跟爸爸媽媽一起是很好的」。

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好爸爸陳錦鴻｜獲網人大讚偉大

對於陳錦鴻真摰的分享，網民都表示大為感動，紛紛留言讚他偉大：「他真的很了不起，放下事業，把自閉症孩子培養成了學習很好的孩子！」、「很少爸爸放棄事業陪孩子的，要是沒條件孩子不可能好的。真的偉大」。

另有網民分享陳錦鴻與司機合照的短片，片中一位男士緊張地拿着手機不停按，在一旁搭着他的陳錦鴻卻一直保持笑容，最後才忍不住說了句：「哎呀這個不是」，並教他按鍵，獲網民大讚脾氣好有耐性，難怪能將兒子教好。

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好爸爸陳錦鴻｜耐心陪伴教導　成就兒子成音樂尖子

的而且確，為了兒子，陳錦鴻跟太太杜雯惠都盡心盡力，他們長時間陪伴和觀察駕樺，並為駕樺轉讀國際學校，近年駕樺更專注於鋼琴發展，經常與其他同學夾Band演出。杜雯惠曾講過，兒子自小喜歡英文，除了閱讀英文書籍外，亦會主動與外國人溝通，中文方面則較為遜色，她直言中文一義多詞，在學習上較為吃力，因此兩夫妻決定為兒子從主流學校轉到國際學校。

最強父母丨杜雯惠陳錦鴻從容面對測驗14分　發掘自閉兒鋼琴天份成演奏級生

兩夫婦又發掘兒子鋼琴天分，駕樺現已考獲鋼琴演奏級程度，非常厲害！陳錦鴻更曾帶兒子到上海一間學校表演，當中駕樺彈唱一首自創英文歌曲，獲得不少掌聲，兩父子也經常出席不同活動，讓駕樺探索更多事物，絕對是100分好爸爸！

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