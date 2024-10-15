食用安全｜懷孕27周準媽媽飲雪櫃剩牛奶　染李斯特菌致敗血症胎死腹中

【孕婦/李斯特菌／牛奶/胎死腹中／敗血症】孕婦飲食要小心！杭州一名懷孕27周的準媽媽突發高燒及發冷，3日後腹部劇痛求醫驚見胎兒已胎死腹中，母體亦出現敗血症及感染性休克，情況一度危殆。院方經檢查後，發現該名媽媽曾食雪櫃剩牛奶，疑因此感染李斯特菌肇禍。

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食用安全｜27周的準媽媽胎死腹中急送院 疑1飲食染李斯特菌出事

綜合內媒及《中國藍新聞》報道，該名年約32歲女子前期產檢一直狀況良好，直到某日出現發燒、發冷及腹痛等不適，腹中胎動亦開始減少，惟到診所求醫時卻未有發現異常，之後便回家休息。

未料3日後，事主突然感到腹部劇痛，胎動亦隨之消失，隨即緊急送院求醫，證實胎兒已於宮內死亡。而事主胸腔、腹腔亦有積液、出現敗血症及感染性休克症狀，病情極為兇險。院方通過胎盤病檢發現事主感染李斯特菌，經了解後得悉她早前曾飲用雪櫃內一盒開封的牛奶，料因此受感染。

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食用安全｜雪櫃內食物易交叉污染 誤食恐致食物中毒

醫生強調指，李斯特菌經由食物污染傳播，進入人體後經消化道感染，受感染病人多是因為食用未經徹底加熱的污染食品，而雪櫃內已開封過的牛奶及雪櫃等會受到李斯特菌交叉污染，直接食用恐會導致食物中毒。

根據數據顯示，約65％孕婦於懷孕初期感染李斯特菌後，會出現流產情況；孕中晚期感染則有26％的人會出現發生死胎、死產及流產。

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