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結業潮｜台灣過江龍「燈籠滷味」連執2分店　銅鑼灣店11月結業推限時優惠【附詳情】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

台灣過江龍「燈籠滷味」連執2分店，銅鑼灣店11月結業，推出限時優惠。

【結業潮/燈籠滷味/結業優惠/飲食業/過江龍/台灣餐廳/靚媽精明眼】港人一向喜愛台式美食，台灣過江龍餐廳「燈籠滷味」宣佈，屹立5年的銅鑼灣登龍街分店將於11月結束營運，繼上月中環分店結業後，第二間結業的港島分店，屆時將餘下3間分店。為感謝顧客支持，銅鑼灣分店將推出「結業感謝大優惠」，即睇詳情！

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結業潮｜燈籠滷味港島2分店連環結業

台灣餐廳「燈籠滷味」於社交平台宣佈，銅鑼灣登龍街店將於2024年11月結束營運，表示該分店開業5年，是餐廳在香港的起點，「見證了許多變遷，眼看著無數食店不停轉換」，但面對百業蕭條的挑戰，認為需要作出更明智的決定，因而選擇忍痛告別，「留下彈藥未來再戰」。繼上月中環分店結業，加上即將結業銅鑼灣分店，目前「燈籠滷味」在香港僅餘下3間分店，分別在旺角、九龍灣及九龍灣。

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結業潮｜銅鑼灣店推結業優惠

帖文亦提及，為感謝顧客5年來的支持，銅鑼灣登龍街店將推出「結業感謝大優惠」，堂食或外賣惠顧滿$70，免費贈送四選一產品一份，滿$140送兩份，如此類推。

「燈籠滷味」銅鑼灣店結業消息一出，不少網民都留言表示可惜，「之前疫情反而日日排長龍，而家啲人北上搵食囉，見到都心酸」、「呢間好食過其他分店」、「條街都close咗唔少舖，
又係業主加租？」、「期待燈籠在港島區重生的一天」。不過亦有網民表示食物質素倒退，「由銅鑼灣食到朗豪，見證著質素倒退」、「朗豪同葵芳都唔好食，係銅鑼灣好啲」。

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結業潮｜80後港人引進 高峰期有5分店

「燈籠滷味」創始總店位於台北師大夜市，於台灣長年都受老中青客人的歡迎。2020年，由香港土生土長的80後Dominic引進來港，並在銅鑼灣開設首間餐廳，兩年間賺得第一桶金，便趁勢擴充業務，在旺角開設第二間分店，高峰期有多達5間分店。

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