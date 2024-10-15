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消委會超市格價丨消委會揭超市縮水式通脹現象　9成食用品變相加價僅4件產品容量增多

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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【消委會/超市價格/縮水式通脹/變相加價/容量增多】去超市注意！消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，發現逾九成的貨品容量有「縮水」的情況，即變相加價。而且大部分是屬於食品類別，有玉米片（粟米片）及熱狗腸，減幅分別達30%及20%。調查的62件貨品中，僅僅4件貨品容量有所增加，因此消費委會建議市民日常購物時，要多加留意物品是否出現「縮水式通脹」情況。

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消委會超市格價丨超過9成調查貨品容量或重量減少

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，根據「網上價格一覽通」由2021年1月至2024年7月的數據，發現逾九成的貨品容量或重量減少，即變相加價。調查的62件容量或重量有變動的貨品中，有58件出現減量的情況，佔調查貨品總數超過9成，減幅由1.3%至30%不等，其中最高為家樂氏香甜玉米片（粟米片），減幅達30%。

當中零食價格升幅最高的是「麥維他 Club 朱古力夾心橙餅」，其重量由176克減至154克，建議零售價卻不減反加，由$33.5加至$37，而每10克售價升幅約26.2%；其次是「固力果Pretz百力滋沙律餅乾條」，由143克減至118 克，建議零售價仍維持在$17.9，每10克售價升幅約21.2%。

消委會超市格價丨糖果、餅乾、零食及飲品容量減幅13大排名一覽

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  • 家樂氏香甜玉米片（粟米片）重量-30% 
  • 三花牌10條裝熱狗腸(純豬肉腸) 重量-20% 價格 +3.4%
  • 家樂氏原味玉米片(粟米片) 重量-19%
  • 固力果 Pretz 百力滋沙律餅乾條 重量-17% 價格 +21.2%
  • 卡樂B蝦條(原味) 重量-14.3%
  • M&M's 花生朱古力 重量-13.3%  價格 +15.4%
  • 百邦迷你蝦餅(條裝) 重量-13.2% 價格 +15.2%
  • 麥維他 Club 朱古力夾心橙餅 重量-12.5% 價格 +26.2%
  • 利口樂檸檬薄荷潤喉糖 重量-11.1% 價格 +12.5%
  • 樂天杏仁朱古力餅棒 重量-11.1%
  • 寶礦力水特電解質補充飲料(沖劑)c 重量-10.8%
  • 明治杏仁朱古力 重量-10.2% 價格 +11.4%
  • 葡萄適能量飲品(香橙) 重量-10%

消委會超市格價丨僅僅4件貨品容量有所增加

是次調查雖然容量或重量減少的貨品佔大多數，但也有4件貨品的容量或重量有所增加，分別為「森永牛奶朱古力」、 「特別好紅腰豆」、「舒特膚嬰兒潤膚乳液(有機金盞花)」及「威露士泡沫殺菌潔手液(健康清香)」，增幅由0.3%至11.9%。

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1. 森永牛奶朱古力+11.9%
2. 特別好紅腰豆+1.6%
3. 舒特膚嬰兒潤膚乳液(有機金盞花)+0.3%
4. 威露士泡沫殺菌潔手液(健康清香)+3.6%

延伸閱讀: 

消委會維他命C精華測試｜7款維他命C護膚品含香料致敏物　消委會推介4款5星精華美容液

消委會超市格價丨甚麼是「縮水式通脹」?

在原材料費、物流費及工資等成本上漲的情況下,若生產商或供應商希望保持利潤，卻又不想直接加價影響消費者的購買意欲，或會將貨品容量或重量減少並維持售價不變，此現象被 稱為「縮水式通脹」(shrinkflation)，是商家的營銷策略之一。因為消費者一般對貨品價格上升較為敏感，但未必立刻注意到輕微的 容量或重量減少，或在貨品容量或重量改變後一段時間才發現。

世界各地近年開始關注「縮水式通脹」對消費者的影響,例如韓國及法國對相關情況實施管制措施;澳洲亦就「縮水式通脹」的 貨品發表研究報告,可見這是不少市場的重要民生課題。

消委會超市格價丨如何分辨貨品有「縮水式通脹」情況?

根據消委會建議，雖然貨品容量或重量變動一般較難即時察覺,惟消費者仍可留意以下資料,以辨別「縮水式通脹」。

  • 以貨品的每單位價格作比較:對於一些經常購買的食品或日用品,消費者應注意它們的容量或重量及相應的售價，從而計算出每單位售價作比較。部分貨品標籤的字體非常細小，消費者必須細心觀察。
  • 查看貨品外觀:如包裝設計或形狀改變、包裝上印有「新配方」或「升級」等 字眼,或意味着貨品的容量或重量出現了變化;
  • 善用「網上價格一覧通」: 網站每天收集7間網上食品店、超市及健與美連鎖店約2,900件食品及日用品的網上價格及優惠,並展示每件貨品的每單位價格,方 便消費者於網上格價

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