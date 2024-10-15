職場新人｜港女返工犯1低級錯誤　公司連出3封警告信迫辭職最終下場係？

▲ 港女返工犯1低級錯誤，稱公司連出3封警告信迫辭職。

【打工仔/求職/警告信/辭職信/職場糾紛/人事糾紛/Executive Mommy】收夠三封警告信是否可以即炒？本Mommy留意到，日前有女網民發文稱在某主題樂園任職數個月，但前後共收到三封警告信，被公司通知「無得留低」，並要求她自行辭職。事主自覺無錯，堅決不肯辭職，認為是遭到公司「針對」，所以希望發文求詢網民意見，幫忙揭露公司當中的陰謀。

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職場糾紛｜因遲到問題收三封警告信

該名港女在網上討論區以「點解公司想炒我但係要求我自己交辭職信？」為題發文，透露自己為一名就讀工商管理的大專生，在某主題樂園任職兼職店務員數個月時間，收到公司發出3封警告信，起初港女在內文不肯說明原因，其後在留言區指出是因為「遲到之類嘅出勤問題」。

職場糾紛｜懷疑公司想逃避賠償金

然後，主題樂園公司要求港女主動辭職，但她不肯就範，公司隨後更WhatsApp發辭職信格式給她參考，而內容聲明亦指出是港女要求辭職。對此，港女始終不明公司為何要強迫自己離職，她希望有讀法律或任職人力資源的網友可以提供一些意見，拆穿公司的疑似古惑行為，

係想逃避賠償金，定係因為某啲法例佢哋唔可以炒我？

▲ 事主控訴公司要求自己主動辭職。（《愛回家之開心速遞》劇照）

職場糾紛｜網友不屑港女行為：返工準時好基本

有網民指出，主題樂園公司該做法的原因有二，「簡單講：1.唔想俾代通知金，2.唔想你報勞記話佢非合理解雇」。但當得知港女是因為遲到的操守問題而被勸退，網民幾乎一面倒圍插，「你呢啲真係抵死，返工準時好基本，仲要遲到咁多次，你自己控制到嘅嘢，呢啲已經係白紙黑字人哋冇屈你」、「如果有個同事成日遲到仲要突然間放飛機，邊個同事會鍾意呢啲同事喎，叫你自己寫辭職信都已經對你好好」。

職場糾紛｜網友認為公司做法屬手下留情

亦有人指出，公司要求員工主動辭職已經是「手下留情」，「如果佢炒你，可以話係全行封殺（reference check大機會會問），好影響你係呢行嘅發展。另一個角度睇，自己辭職冇咁樣衰，你in第二份工嘅時候大可以話自己辭職，因為唔適合間公司...跳出去都容易啲」、「如果你集齊三封遲到警告信，公司係可以即時解僱，唔駛俾代通知金你」。

職場糾紛｜港女透露被針對最終想辭職

但是，有一名網友卻指出收三封警告信並不是可以辭退員工的理由，「3封警告信就可炒係好多人嘅誤解，因為警告信想出就可以出，完全無標準可言，有啲公司根本亂出警告信嚟逼人走，無上訴機制，佢話錯你都要硬食」。

對此，港女忍不住透露，由上班第一日已被針對，「俾晒啲最辛苦嘅嘢我做，但係因為得呢間店唔影Working，schedule出嚟，之後工作環境又唔俾影相，所以冇證據」，她又稱不少資深同事「匿埋起倉度蛇王吹水，對啲新人蝦蝦霸霸」。而根據港女最新的留言，她似乎決定辭職一了百了，

不過我唔會再返去做兼唔想比班小人咁快交到功課，所以都唔得自己辭職住先。

職場Gossip｜打工仔盤點10個上司離譜行為

好上司可遇不可求！本Mommy最喜歡上網看看職場八卦事，見到有名打工仔在網上發文，分享其公司的極品上司行為，引起不少網民共鳴，當中包括吃飯AA制、要求同事主動加班、去廁所要計時等等，不過以上行為原來未算最離譜！

職場Gossip｜打工仔盤點10個上司離譜行為 逼人OT+去廁所要計時未算最難頂

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