海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」

▲ 近日網上流傳一段影片，一名跨性別女網紅疑似因為受辱怒毆自稱「香港大律師」的男子。

【海底撈／跨性別／變性人／律師／武松打虎】近日內地網上流傳一段影片，據稱事主為一名跨性別女網紅，在湖南長沙一間「海底撈」火鍋店內，與鄰桌一名自稱「香港大律師」的男子發生爭執，之後演變為肢體衝突，兩人拳拳到肉，事主更將男子壓在地上連環掌摑，由於前者動作與《水滸傳》中「武松打虎」的橋段相像，因此網民又將其戲稱為「現代武松打虎」。

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根據網上消息，女事主「尤物姜顏」為一名跨性別網紅，事發當日身穿低胸上衣跟友人到長沙一間海底撈用餐，期間鄰桌一名男子不斷說出針對湖南人的侮辱性語句，更拿起食材扔向她們，又曾自稱「老子大律師，香港大律師」。姜顏疑因為感到受辱，即時出手怒毆對方。

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從影片可見，兩人互相扭打，原本穿低胸裝的姜顏甚至走光露出上胸。雖然男子亦曾一度出手，但最終被姜顏扯著頭髮、壓在地上連摑3巴掌，之後更被對方用高跟鞋不斷砸頭，直到友人將她拉開才停手。

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海底撈MMA｜男子發表地域性歧視言論惹禍

據事後網上流傳姜顏的朋友圈顯示，該名男子當時一直發表湖南人窮等地域性歧視言論，姜顏在忍無可忍下最終出手，並寫下「還敢地域黑我們湖南人，真的是不怕死，香港的你來我們尊重你，但是想要騎在我們長沙人身上拉屎，不好意思，等待你的結果就是這個下場」。

海底撈MMA｜事主為跨性別人士

事件在網上發酵後獲得大量湖南網民支持，將姜顏成為「戰神」，又形容她上演了「現代武松打虎」。有報道就指出，姜顏雖然擁有女性外貌，但實際上是跨性別人士，而她的抖音帳號亦曾在去年11月上載一段疑似接受變性手術的影片。她亦在網上流傳的朋友圈留言中表示「我就算變成女人，只要國家需要我，我也可以立馬出現」。

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