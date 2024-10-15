北上親子遊｜深圳東莞觀瀾湖酒店低至36折優惠　人均$350住豪華客房包自助早餐

▲ 深圳東莞觀瀾湖酒店低至36折優惠，人均$350起住豪華客房包自助早餐。

【北上消費/北上親子遊/觀瀾湖酒店/北上度假/北上住宿/住宿優惠/KKday】告別炎炎夏日，秋高氣爽，適合野餐露營的好日子又到了！不想手上背上大包小包的朋友，不妨考慮深圳或東莞的「輕奢野餐露營」，往返交通方便，更提供露營裝備和美食。KKday推出東莞、深圳觀瀾湖酒店秋高氣爽露營住宿優惠，價格低至36折！開放預定至12月31日，想來個周末親子悠遊樂的話萬勿錯過。

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東莞觀瀾湖度假酒店｜設施

東莞觀瀾湖度假酒店坐擁國家5A級旅遊景區，被大屏嶂國家森林公園和觀瀾湖高爾夫球會球場環抱其中，擁有完善的配套設施，包括：

1.戶外泳池（50米泳道、1.4米深）＋兒童嬉水池（設滑梯、噴水池、泥池）及室內恒溫泳池

2.室內運動設施：健身室、桌球、乒乓球、棋牌室等

3.親子設施：兒童樂園、蹦床樂園、迷你高爾夫、迷你動植物園、湖畔垂釣等

4.餐飲： 環球特色美食的千樹裡餐廳、中餐廳桃源春曉、集餐廳與酒吧一體的米蘭吧

5.其他設施：網球場、野餐燒烤區等

東莞觀瀾湖度假酒店｜交通

乘深圳地鐵四號線直達觀瀾湖站下車。於觀瀾湖站B、C出口有園區的免費穿梭巴士直達東莞觀瀾湖度假酒店。

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東莞觀瀾湖度假酒店｜鄰近好去處

1. 觀瀾湖新城商場（從酒店出發25分鐘車程）：集休閒及娛樂為一體的大型商場，設施包括保齡球場、室內馬術訓練場及多個兒童遊樂場。

2. 觀瀾湖生態運動公社（從酒店出發25分鐘車程） ：具有生態旅遊、體育、休閑、娛樂等功能的綜合主題景區。內含深圳卡魯冰雪世界、大型摩天輪、太空漫步、碰碰車、海盜船、 異域古堡、颶風飛椅、卡丁車等機動遊樂嘉年華項目。

3. 大屏嶂森林公園（從酒店出發5分鐘車程）：園中環形山脈和中高丘陵，宛如一天然屏障。分為森林浴區、登山遊覽區、植物景觀區、休閒農業區、森林生態保育區、親水活動區。

4. 松山湖生態景區（從酒店出發39分鐘車程）：4A 景區以嶺南客家風格為基調集餐飲、客房、溫泉、康體娛樂於一體。

5. 廣東觀音山國家森林公園（從酒店出發38分鐘車程） ：景區網紅打卡旅遊目的地，飛天威亞、龍鳳天梯、冰雪樂園、網紅山地越野車等網紅項目

東莞觀瀾湖度假酒店｜優惠詳情

【輕奢野餐露營 - 36 折】入住高級豪華山景客房，連自助早餐、輕奢野餐露營下午茶/圍爐煮茶慢時光

KKday優惠：HK$1,050/晚起（原價HK$2,914/晚）

每房每晚最多可2位成人及1小童（1.2米以下）入住，每晚只須HK$350/位

入住高級豪華山景客房兩晚

於酒店秘密花園體驗輕奢野餐露營美食 或米蘭露台體驗圍爐煮茶慢時光

輕奢野餐露營美食包括：美式鬆餅盒6件、德式烤腸配酸黃瓜1份、香炸雞翅份、森林野菌披薩1份、環球鮮果1份、果汁3瓶

露營用品：天幕/帳篷、野餐墊、椅子、蛋捲桌、靠枕、毯子、收納箱、桌花、桌花籃、野餐籃、水、防潮墊、桌布、暖水壺、杯子、配套下午茶

享用2成人及1小童（1.2米以下）自助早餐

漫步大屏障森林公園

星期日至四入住 HK$1,050/晚，星期五至六入住 HK$1,290/晚

入住日期：2024年10月16日至12月31日

地址：中國東莞市塘廈鎮大坪林坪路

預訂網站：【按此連結】

深圳觀瀾湖度假酒店｜設施

深圳觀瀾湖度假酒店為山林高爾夫休閑度假酒店，可盡覽5座錦標級球場的上佳景色。酒店設有超豐富娛樂設施包括：

陶藝室、網球場、高爾夫球場、蹦跳樂園、迷你動植物園、湖邊垂 釣；設有恆溫泳池、露天泳池、大型全景健身房及乒乓球室、棋牌室、桌球室。

深圳觀瀾湖度假酒店｜交通

1. 於福田口岸換乘深圳地鐵4號線可直達觀瀾湖站下車，出站後（觀瀾湖站B、C 出口）於觀瀾湖新城外有園區免費穿梭巴士直達深圳觀瀾湖度假酒店。

2. 高鐵西九龍站到深圳北站，換乘深圳地鐵4號線可直達觀瀾湖站下車。於觀瀾湖站B、C 出口有園區免費穿梭巴士直達深圳觀瀾湖度假酒店。

3. 於香港市區乘搭中港通巴士，至皇崗口岸/ 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸過境，乘坐的士直達觀瀾 湖酒店。（的士車費約 CNY100-130）

深圳觀瀾湖度假酒店｜鄰近好去處

1. 觀瀾湖新城商場（從酒店出發6分鐘車程）- 集休閒及娛樂為一體的大型商場，設施包括保齡球場、室內馬術訓練場（體驗預訂）及多個兒童遊樂場。

2. 觀瀾版畫村（從酒店出發13分鐘車程）- 深圳十大客家古村落之一，典型客家排屋風格，為深圳鄉村與民宿旅遊熱點。

3. 觀瀾山水田園文化園（從酒店出發23分鐘車程） - 以嶺南客家風格為基調集餐飲、客房、溫泉、康體娛樂於一體的4A生態旅遊景點。

4. 觀瀾河濕地公園（從酒店出發30分鐘車程） - 園林式生態休閒、科普教育濕地公園， 公園內共有人工濕地、生態氧化池、生態礫石床、生命之泉、生態堤岸以及運管附屬設施六部分，可供遊客體驗深圳生態之美。

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深圳觀瀾湖度假酒店｜優惠詳情

【輕奢野餐露營 - 59 折】入住高級豪華山景客房，連自助早餐、輕奢野餐露營下午茶

KKday優惠：HK$1,290/晚起（原價HK$2,188/晚）

每房每晚最多可2位成人及1小童（1.2米以下）入住，每晚只須HK$430/位

入住高級豪華山景客房兩晚

於酒店綠野營地體驗輕奢野餐露營美食，包括：美式鬆餅盒6 件、德式烤腸配酸黃瓜1份、香炸雞翅1份、森林野菌披薩1份、環球鮮果1份、果汁3瓶；

露營用品：天幕/ 帳篷、野餐墊、椅子、蛋捲桌、靠枕、毯子、收納箱、桌花、桌花籃、野餐籃、水、防 潮墊、桌布、暖水壺、杯子、配套下午茶

享用2成人及1小童（1.2米以下）自助早餐

暢玩生態運動公社

星期日至四入住 HK$1,290/晚，星期五至六入住 HK$1,528/晚

入住日期：2024年9月14日至12月31日

地址：中國廣東省深圳市龍華區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號

預訂網站：【按此連結】

（價格視乎匯率浮動）

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