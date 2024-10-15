穿搭技巧｜日本專家教3招UNIQLO穿搭術　簡單配搭秒變長腿著呢款衫最顯瘦

▲ 日本專家教3招UNIQLO穿搭術，著呢款衫最顯瘦！

【UNIQLO穿搭術/衣服穿搭/靚媽精明眼】想給別人留下好印象，衣服的穿搭尤其關鍵，日本節目《この差って何ですか》就邀請了專家教授大家3招UNIQLO穿搭術，簡單配搭便能顯瘦、顯長腿，各位靚媽記得Mark低實用小技巧！

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日本節目《この差って何ですか》請來3位專家教大家以3招UNIQLO穿搭術，穿出顯瘦腿長的效果，其中包括「YIA」穿搭法、利用手掌心顏色找出最適合自己的顏色，以及用視覺錯覺方法掩飾缺點，想穿出好身材的大家不要錯過！

UNIQLO穿搭術｜1.「YIA」穿搭法

節目請來時裝設計師MB分享「YIA」穿搭術。「YIA」是指向3種不同身型的人，其中「Y」是指上半身較胖的人，穿搭時應選擇寬鬆的上衣，而下身衣服要較貼身，呈現出一個Y字。而「I」是指身材平均、或對自己有身形有信心的人，應選擇穿上貼身衣物，突顯身材，呈現一個「I」字。至於「A」字則是指下半身較胖的人，建議選擇貼身上衣，寬鬆的褲子或裙子，營造「A」字的效果。

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UNIQLO穿搭術｜2.用掌心顏色找出最適合自己的顏色

除了選擇穿著適合自己身材的衣服外，衣服的顏色亦相當重要，日本臉型分析協會理事長岡田實子，於節目中教大家以手掌心膚色選擇適合自己的衣服顏色。膚色偏黃的人，適合暖色調的顏色，可選擇穿上黃、橙、紅、綠等的衣物。假如膚色偏紅，則適合冷色調，如紫、藍色的衣服。

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UNIQLO穿搭術｜3.用視覺錯覺方法掩飾缺點

大阪大學人類科學研究科的森川和則教授分享了幾種錯覺穿搭法。他建議下身採用同一顏色的褲子、襪和鞋，視覺上會把雙腿和鞋子相連，看起來更一體化，營造出長腿的效果，另外把上衣塞進褲子，更能拉長雙腿比例。

此外，運用雙色錯覺的配搭更能顯瘦，節目中的男嘉賓穿上一件西裝外套，紅黑雙色直間的穿搭令整個人更為修長。

最後可以穿著間條衣服顯瘦，雖然有不少人認為間條會顯胖，但其實只要集中間條在身體中央，外加外套，只露出中間少許間條就能達顯瘦效果！

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