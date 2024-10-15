DSE｜考評局今起向4.8萬名考生派發考試證書　免費申請更正資料12.31截止

▲ 考評局今日（15日）起派發文憑試證書。（考評局網頁圖片）

考評局今日（15日）起向近48,400名2024年中學文憑試（DSE）考生派發考試證書，學校考生可按其所屬學校的安排領取證書，自修生將透過郵遞方式收到證書。

考評局表示，有別於7月放榜所有考生均獲發的成績通知書，部分考生經過成績覆核後，成績等級會獲提升，考生的最終成績會載於DSE證書上。

不過，並非所有文憑試考生都可獲DSE證書，只有最少在其中1科考獲第1級/達標（甲類學科）／達標（乙類學科）／e級（丙類學科）水平的考生，才會獲發DSE證書。

如證書上的資料有需要更正，考生可於12月31日或之前，把證書與填妥的更正資料申請表格一併交回考評局，費用全免；若於明年1月1日至3月31日期間才提出更正申請，則須繳交費用港幣286元。考評局提醒，DSE證書是考生日後升學或就業的重要資歷憑證，籲考生仔細核對證書上的個人資料及各科的科目或分部成績。

考生如遺失證書或要求在明年3月31日以後更改個人資料，可向考評局申請成績證明書。申請成績證明書的費用現時為每張港幣568元。考生如有查詢可致電聯絡考評局公開考試資訊中心熱線3628 8860或電郵至dse@hkeaa.edu.hk。

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