減肥大作戰丨3年前對戰向佐慘敗　百萬網紅藥水哥減肥操肌勇奪健身賽季軍

【藥水哥／網紅／減肥／健身／向佐】一向以肥胖身型示人的內地百萬網紅「藥水哥」，過去憑著搞笑影片而走紅，並成功於綜藝節目亮相。2021年，他與向佐於拳賽中對戰落敗，不過卻成功為他帶來不少人氣。3年過去，有網民便發現「藥水哥」近期竟形象大變，不但成功減肥，更憑一副爆肌身型於健身比賽中勇奪第3名。

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根據網上流傳影片，藥水哥以編號221號參賽，當日他以一身古銅色的肌膚亮相人前，身材雖然較過去暴瘦不少，不過肌肉線條仍十分明顯，對比他過去胖胖的詼諧模樣，完全是判若兩人。據了解，他於是次的健身比賽奪得第3名，事後他亦非常開心，接受旁人向他的道賀。

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事後有內地健身中心流出他的訓練影片，可見他為了減肥操肌，一直進行了不少舉重訓練，付出許多汗水，可謂十分之不容易。

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由肥仔變成「型男」，令「藥水哥」瞬間成為內地微博熱搜焦點人物，不少網民形容是非常勵志的故事，有人則指難以相信。

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