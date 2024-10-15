  • 28°C
香港時間：20241015日 (二) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥大作戰丨3年前對戰向佐慘敗　百萬網紅藥水哥減肥操肌勇奪健身賽季軍

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【藥水哥／網紅／減肥／健身／向佐】一向以肥胖身型示人的內地百萬網紅「藥水哥」，過去憑著搞笑影片而走紅，並成功於綜藝節目亮相。2021年，他與向佐於拳賽中對戰落敗，不過卻成功為他帶來不少人氣。3年過去，有網民便發現「藥水哥」近期竟形象大變，不但成功減肥，更憑一副爆肌身型於健身比賽中勇奪第3名。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜屋企曱甴殺極都有？ 用2大法寶防治+7步DIY曱甴屋

根據網上流傳影片，藥水哥以編號221號參賽，當日他以一身古銅色的肌膚亮相人前，身材雖然較過去暴瘦不少，不過肌肉線條仍十分明顯，對比他過去胖胖的詼諧模樣，完全是判若兩人。據了解，他於是次的健身比賽奪得第3名，事後他亦非常開心，接受旁人向他的道賀。

點擊圖片放大
+4
+3

延伸閱讀: 飲食攻略｜每日輕斷食14小時可減肥搣甩脂肪肝 這時間後禁食比168更有效

事後有內地健身中心流出他的訓練影片，可見他為了減肥操肌，一直進行了不少舉重訓練，付出許多汗水，可謂十分之不容易。

點擊圖片放大
+6
+5

由肥仔變成「型男」，令「藥水哥」瞬間成為內地微博熱搜焦點人物，不少網民形容是非常勵志的故事，有人則指難以相信。

點擊圖片放大
+5
+4

相關文章:

減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
減肥大作戰｜近200磅肥仔不甘被恥笑　靠兩招3個月激減55磅變男神【多圖】
減肥大作戰｜284磅男血脂爆標求醫　靠6招調整生活　1年激減120磅重拾健康

相關文章

減肥大作戰︱220磅肥妹「0節食」2年怒減110磅　變身肌肉索女不復胖公開減肥法
15:36 2024/09/27
減肥大作戰︱220磅肥妹「0節食」2年怒減110磅　變身肌肉索女不復胖公開減肥法
減肥大作戰｜12年「零運動」體弱患疝氣　36歲男靠2招減肥增肌　5個月變身爆肌型男
18:47 2024/10/04
減肥大作戰｜12年「零運動」體弱患疝氣　36歲男靠2招減肥增肌　5個月變身爆肌型男
減肥大作戰｜132磅微胖女拒容貌焦慮　立志減肥4個月甩22磅　分享3階段變美之路
11:36 2024/10/09
減肥大作戰｜132磅微胖女拒容貌焦慮　立志減肥4個月甩22磅　分享3階段變美之路

你可能感興趣

減肥大作戰︱220磅肥妹「0節食」2年怒減110磅　變身肌肉索女不復胖公開減肥法
15:36 2024/09/27
減肥大作戰︱220磅肥妹「0節食」2年怒減110磅　變身肌肉索女不復胖公開減肥法
減肥大作戰｜12年「零運動」體弱患疝氣　36歲男靠2招減肥增肌　5個月變身爆肌型男
18:47 2024/10/04
減肥大作戰｜12年「零運動」體弱患疝氣　36歲男靠2招減肥增肌　5個月變身爆肌型男
減肥大作戰｜132磅微胖女拒容貌焦慮　立志減肥4個月甩22磅　分享3階段變美之路
11:36 2024/10/09
減肥大作戰｜132磅微胖女拒容貌焦慮　立志減肥4個月甩22磅　分享3階段變美之路
健康問題 網絡熱話 向佐 比賽 肥胖 人物 健身

最高瀏覽

九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚
九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚
食用安全丨袁記雲餃用料曝光惹爭議　預製「鮮」水餃餡料網民意見兩極
食用安全丨袁記雲餃用料曝光惹爭議　預製「鮮」水餃餡料網民意見兩極
急症室最長等候時間（10月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月15日 時間12:05）
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
癌症殺手｜醫生警告梳化這樣坐增患肺癌風險　7大徵兆應及早求醫
癌症殺手｜醫生警告梳化這樣坐增患肺癌風險　7大徵兆應及早求醫