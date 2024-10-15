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外遊注意︱乘飛機遇小童用腳閂遮光板襪子勁污糟　港女：唔會再挨住窗瞓

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 45 分鐘前

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【航空／機艙／機艙清潔／飛機衛生/長途飛機／親子遊／旅遊】港人喜歡旅遊，所以機艙環境與衛生一直受到大眾關注！有港女於社交網上載影片，一名小童用腳閂遮光板，而該名小童的襪子相當污糟，更雙腳齊出，連前座的遮光板都關掉，港女指「我搭飛機唔會再挨住（窗）瞓」。有網民見到就留言表示「家教問題」。

最新影片：

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港女在Threads上載影片，長約21秒，影片所見，飛機前座位置坐有1名小孩，相信對方躺在座位上，除鞋後連腳帶襪踩在遮光板上。樓主從左邊罅隙清楚見到對方舉動，懷疑小朋友襪子本身是白色，但可能沒有清洗或穿得太久，開始變成灰白色，腳趾位置更見到黑色一撻。小朋友用左腳拉下自己座位的遮光板，繼而用右腳拉下前面座位遮光板，同作相當俐落，全程無人阻止。

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港女事後表示，向來喜歡「搭飛機挨住個窗瞓」，但目擊今次事件後，「搭飛機唔會再挨住瞓」。

而網民都留言直指對方家長「家教問題」，「冇家教」、「缺德行為」、有人指「佢對襪好污糟」，有人提議坐飛機要帶定酒精濕紙巾，抹完先好觸摸其他物品。

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