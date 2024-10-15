百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史

▲ 有港女在網上分享一份「阿拉伯文」筆記，勾起昔日聖心商學院的回憶，該校盛產靚秘書。

【嘉諾撒聖心商學院/商科學校/秘書速記/嘉諾撒聖心學校私立部】被譽為百年秘書搖籃的嘉諾撒聖心商學院（簡稱聖心），是當年首所女子商科學校，盛產高質靚秘書，畢業前已獲大企業聘請，其後惟收生不足，於2014年結束辦學。近日，有該校舊生在社交平台上分享了當年的辛酸歷程，並上傳了一本寫滿符號的速記書，引起了網友們的好奇問：「為什麼要用阿拉伯文做筆記？」

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聖心商學院｜秘書校友細數讀書血淚史

當年的香港職場最渴求就是秘書人材，大企業請秘書不但要求年青貌美，更著重多項專業技能，除了基本的文書處理和會計能力外，還需要懂打扮、衣著禮儀要得體大方。近日有網民於FB「90年代回憶 (新版)」討論區上載一本寫滿符號的速記書，並寫下︰「呢本係我當年喺聖心商科讀Secretary Course嘅書，我仲記得做功課一定要用墨水筆做，返學一定要著高踭鞋，唔知你地知唔知呢本書係乜東東呢？」引來昔日聖心校友齊來集體回憶。

樓主憶述因為當年香港公司要求有Pitman shorthand證書，所以Pitman考試認受性會較高，而這種速記法利用圈曲線、點與虛線等符號，透過不同的線條粗幼來表達發音及強度，從而簡化記錄過程。亦因Pitman要分粗幼，所以一定要用墨水筆記錄，筆頭軟才可以控制力度做到粗幼的線條效果。

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聖心商學院｜盛產高質靚秘書

校友們亦分享當年秘書職位非常受歡迎，「不過以前一定找到工的！老闆們一聽到聖心商科必請！」、「秘書課程搵工好似易啲，人工都唔錯」，「當年喺商科學校畢業嘅sisters，基本上人工已經好好，因為秘書要求真係高，雖然而家時而勢易，但係喺商科學校學嘅嘢其實一生受用」，樓主稱她當年未行畢業禮已找到大學的工作。

雖然秘書出路好，但學習速記和打字的過程充滿辛酸，特別是用沉重的打字機時，「30部打字機一齊響的震撼感，特別同學打到轉行的，叮叮叮，好有比賽感！」、「記得當年學校師姐學呢啲速記學到喊，因為當年個老師係滅絕師太，對學生極嚴極惡」、「穿住高踭鞋帶部打字機上落山才是經典！儀態必好！」亦有校友稱到現在還記憶猶新，「我現在也有支墨水筆放在手袋，可能驚自己鬼上身，要劃符來驅魔！」

聖心商學院｜速記要記讀音及小蛇符號

必文速記（Pitman shorthand）於1837年由英國英文老師皮特曼創造，提高筆錄的效率與準確度。必文速記的重要原則，是記下讀音而不是串法。原理是將英語24個子音（consonants），以粗或幼的直線、斜線，以及彎曲線或小圓圈代替。

而12個母音（vowels），則以輕重不同的點或短線代替。必文速記需要使用橫線簿記下讀音，因符號寫在線上方、線上還是越過橫線，代表三個不同的字，例如tall、tale、tool。而the、to、is、an等常用英文字，則有特定符號代表。根據生字的讀音，記下其子音及母音的代表符號，當回看這些符號時，便會知道生字的讀音。一旦學會，書寫速度能比普通書寫快十倍。

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▲ 現時嘉諾撒聖心學校私立部為中西區著名女校。（小學概覽圖片）

聖心商學院｜百年秘書搖籃的歷史

嘉諾撒聖心商學書院（Sacred Heart Canossian College of Commerce）是一所擁有逾百年歷史的非牟利私立學校，由意大利傳教士Clelia Martinelli修女於1905年創立。作為香港首所女子商科學校，推廣女子教育提供商業知識以助她們日後升學及就業。聖心位於中環堅道，原為孤兒院改建而成。

該校於1970年正式向教育署註冊，並於2000年更名為現稱。最初的商科班僅錄取25名女生，教授速記、打字及簿記等秘書必備技能，其後逐漸向中學畢業生提供更全面的商業及秘書課程，吸引了大量學生報讀。2004年開辦首屆三年制專業文憑業實施課程改革，由開辦秘書課的職業學校，轉為開辦副學位課程的商科大專學院。

2011年成功爭取升格成為專上院校，開辦工商管理高級文憑（第四級資歷架構）。2013年因收生人數不足，於2014年結束營辦。校友中不乏知名人士，如1975年香港小姐冠軍張瑪莉、港姐冠軍盧淑儀及Angelababy（楊穎）。

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聖心商學院｜校舍改為聖心小學私立部

現址為 嘉諾撒聖心學校私立部 ，該校是嘉諾撒仁愛女修會屬下的一間私立的學校，是香港一所著名女校。1992年1月學校遷至堅道26號，2014年9月學校再遷至堅道34號，直屬中學為 嘉諾撒聖心書院 。小學一至六年級合共有18班，全年學費約 $51,120。 它名人校友輩出，學生多才多藝，常為學校在校際音樂，朗誦節及田徑比賽等比賽贏取獎項。

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