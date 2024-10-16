癌症殺手｜男子愛飲酒喝熱湯罹食道癌3期　醫生推薦吃1種蔬果術後5年不復發

▲ 事主嗜飲熱湯慘罹食道癌3期，手術後聽醫生建議每日食番茄，至今5年仍未見復發。（網上圖片）

【食道癌症狀／食道癌原因／防癌飲食／癌症復發／番茄營養】飲食得宜可有助抗癌！台灣一名男子疑因飲食習慣罹患第3期食道癌，手術後到院諮詢醫生應如何從飲食上抗癌，腎臟科醫生洪永祥建議要多食番茄，稱當中成分可有助防癌抗炎，對方遵循醫囑、定期食用及覆診，5年至今癌症再未見復發。

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癌症殺手｜疑生活3習慣誘發食道癌

洪永祥醫生日前於當地健康節目「健康好生活」分享上述案例，稱該名年約70歲男子過去愛喝熱湯、亦經常會翻熱隔熱湯水，加上有食煙飲酒的不良習慣，某日被女兒發現容易流口水、喉嚨出現異物感，頻頻想咳痰，精神狀況亦頗為不佳，因此勸他到院求醫，最終揭發他患上第3期食道癌，幸而病情仍屬可進行手術範圍，因此緊急進行手術切除腫瘤。

癌症殺手｜醫生建議手術後食1類蔬果 5年過去再未復發

術後男子與其女兒到門診向洪醫生諮詢，想了解應該如何調理飲食，可助抗癌、預防復發。洪醫生起初建議對方多食用蔥、薑、蒜，惟對方不太喜愛食用，醫生便再推薦對方食用番茄。直後男子每日食用番茄，再配合醫院追蹤復診，至今5年過去癌症依然未見復發。

癌症殺手｜番茄6大防癌成分

洪醫生解釋指，番茄是一種非常好吃且具有6大防癌成分的食物：

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茄紅素：是一種植化素，屬於強效抗氧化劑，可有助消滅自由基，多食用可有助抗炎。

維生素C：口腔、食道到胃有許多黏膜，再慢性發炎會產生癌病變，維生素C可有助增加膠原蛋白合成、幫助黏膜修補。

維生素P：是一種類黃酮，也是種抗氧化劑。

蘋果酸：增加葡萄糖及脂肪代謝，有助增加身體廢物代謝。

檸檬酸：增加葡萄糖及脂肪代謝，有助增加身體廢物代謝。

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癌症殺手｜食道癌高危風險

食道癌的成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾接受訪問時指，若將熱燙的食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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癌症殺手｜預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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資料來源：醫管局、健康好生活

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