消委會｜電子禮品卡用途時限各不同　教實用貼士免招損失

▲ 電子禮品卡用途、時限各不同，部分電子禮品卡可於門店使用，部分僅限於網點使用。（經濟日報資料圖片）

踏入數碼時代，送禮也可電子化，不少商戶因而推出電子禮品卡以滿足消費者需要和爭取市場份額。消委會檢視了市面上10間本港零售商的電子禮品卡，發現不論於購買和使用方式、遺失與退貨安排，甚至資訊透明度方面都存在不少差異。

消費者亦要留意禮品卡屬預繳式消費，萬一商戶單方面更改條款甚或不幸倒閉，消費者最終可能會蒙受損失，故此收取電子禮品卡後宜盡快使用，在享受禮物之餘亦能減低有關風險。

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消委會｜購買與發送禮品卡

電子禮品卡一般作送禮之用，若商戶可直接將禮品卡經電子途徑寄予收件人，對送贈和收禮雙方而言都較爲方便。在調查的商戶中，大部分可按照購買人輸入資料，自動將禮品卡寄到收件人的電郵地址；但也有個別商戶寄出的電子禮品卡及相關電郵中，購買人姓名和訊息等資料一概從缺。

電子禮品卡以電子方式發出後，只有個別商戶會於收件人已查閲禮品卡時通知購買者；如若收件人電郵地址出錯，禮品卡因而被退回並無法送遞，也僅有少數商戶會嘗試聯絡禮品卡購買人。

消委會｜禮品卡使用規則各不相同

禮品卡的有效期可由最短1年至最長無限期使用；電子禮品卡使用時，一些禮品卡適用於同一集團旗下的某些店舖或用於部分海外店舖和網店，彈性較大，但一些商戶的電子禮品卡只可用於網店。

付款時，一些商戶只需要出示禮品卡條碼，但一些門市要求消費者必須將禮品卡綁定至會員賬號方可於結賬，網店結賬時亦有類似規定

。大部分的商戶對於消費者以禮品卡購買特價商品，或結賬時與優惠碼共同使用無明確設限；同時，結賬時均可接受多張禮品卡，但一些商戶會有設有使用禮品卡張數上限。

消委會｜禮品卡遺失與退款安排

禮品卡遺失或被盜一般不獲補發，消費者應該妥善保管禮品卡電郵，一些商戶可在特殊情況下或出示禮品卡購買記錄聯絡客服求助；消費者持禮品卡付款，及後需為改寫商品退款，一般情況會將款項退還至原有禮品卡，也有商戶會向持卡人發出面值等同的全新禮品卡或購物積分方式退款。

消委會｜實用貼士

消費者送贈禮品卡前，應先考慮收禮人的日常喜好與習慣，例如行動不便的人士，未必喜歡收到登山用品店的禮品卡；不諳科技的長者，亦未必對電玩平台禮品卡感興趣。

不少商戶的電子禮品卡只適用於本地店鋪，消費者購買前應留意有關條款，以免居於海外的親友得物無所用。

購買禮品卡時，應再三檢查並確保收件人的電郵正確無誤，並保留收據以備不時之需；

除非禮品卡可無限期使用，否則消費者應記下其有效日期，並設定提示以免該卡的價值因過期而失效。

如手上有多張同一商戶的禮品卡，應先把較早到期的禮品卡用完，及後才使用有效期較長的禮品卡。

定期檢查電子禮品卡的餘額，以及是否有可疑的扣帳或交易紀錄。

切勿隨意把禮品卡的條碼或截圖分享到網上，以防被盜用。

如對禮品卡的使用方面有任何疑問，應主動向商戶查詢，保障自身的消費權益。

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