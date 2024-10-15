女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情

▲ 嘉諾撒聖瑪利書院近日發現校內廁所藏有一部隱藏式攝錄機。

【嘉諾撒聖瑪利書院 / 女校 / 偷拍】位於尖沙咀的傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院近日發現校內廁所藏有一部隱藏式攝錄機，消息指攝錄機拍攝到兩名女學生私密部位。

有傳涉事男教師任教科技有關科目，學校今日（15日）發稿交代事件，稱涉事職員已於上周三（9日）開始停職，但未提及該名職員任教科目，並說事件已交由警方處理，不能披露進一步詳情或對事件進行評論

學校新聞稿內容與昨日發出的家長通告內容相約。校方指，事發於上周一（7日）早上約10時15分，校方於瑪達肋納樓一個洗手間內，發現一部隱蔽攝錄機，校方隨即將事件及有關裝置交由警方調查，並向法團校董會及教育局報告。

至於涉事職員已於事件揭兩日後、即上周三（9日）開始停職，並被勒令禁止進入校園以及不得以直接或間接方式接觸任何學校學生或其他職員。

女廁偷拍｜嘉諾撒聖瑪利書院廁所現偷拍鏡頭 消息：男教師被捕

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嘉諾撒聖瑪利書院丨校方啟動危機處理機制

校方強調高度關注所有師生安全，於10月7日當日已馬上檢查校園，尤其是所有洗手間及更衣室，以確保校園內所有人士的私隱得到保障；校方亦已向警方就提升校園安全措施尋求意見。

另外，校方已啟動「危機處理機制」，並由教育心理學家、學校社工及教師為有需要學生提供情緒支援，協助她們消除疑慮及舒緩任何不安的情緒。此外，校方已發出家長信，籲家長在這段時間多留意女兒的情緒，並請家長與學校保持聯絡，以便校方及早提供協助。

校方會繼續竭盡所能去保障校園安全，並對所有對師生安全構成威脅的行為採取零容忍政策。

昨日有消息稱，事發當日有清潔工人於涉事洗手間清潔時，發現門口暗角位置有一個微型鏡頭，遂通知校方女職員，經檢查發現有兩名女學生的私密部位被拍攝到，校方立即報警。警方經調查後拘捕1名男職員，據了解該男子為該校男教師。

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