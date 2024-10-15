IKEA出招隔空回應實惠扮結業　網民讚宜家：抽水王永遠唔會令人失望

▲ IKEA出招回應實惠。

連鎖售賣家居用品店實惠在昨晚深夜突然在官方社交平台發出帖，寫道：「多謝各位多年支持」，由此引全線結業疑雲，惹網民熱討。

不過在今日早上9時，實惠社交平台再發文，表示大批貨品大降價：「從今天起，告別舊原價」，原來一切都是為了宣傳貨品大減價。網民紛紛留言，當中不少人都表示被實惠嚇死，其中有人留言：「小編玩咁大啊今次，仲癲過宜家」。

實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲 今早再出帖盡解謎團

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IKEA出招抽水

香港IKEA宜家社交平台一向擅長玩熱話抽水，今次同行玩社交網受注目，宜家更加沒理由不理會，於是在今日中午發文，上載一張寫：「多謝各位多年支持小編」當中「小編」二字特別細，分明在玩實惠昨晚深夜「多謝各位多年支持」發文。同時，宜家寫：

痴線⋯小編先唔會扮結業呀！

純粹今日係國際小編感謝日（我啱啱定），想多謝下大家🙏🏻

Btw輕輕一提，IKEA嘅產品一早已經係創新低價⋯即係突破新價，感謝感謝。

網民紛紛在宜家此發文下留言：「等你抽水等咗半日😂😂」、「抽水王永遠唔會令人失望😆」、「全城等你『靚抽』」、「靚抽，小編你鑊鑊都咁抽得，咁唔得架喎🤣🤣🤣」、「等咗半日，終於等到！#抽水同樂日」等。

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