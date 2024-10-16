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自資院校│東華學院非本地生上升近5倍 陳慧慈︰肯定需要放寬上限

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(陳靜儀攝)

去年施政報告提出建立應用科技大學，目前香港都會大學是唯一成員。主打醫療課程的東華學院校長陳慧慈表示，該校已成為應科大聯盟協理會員，料明年獲升格大學後，將同步成為本港第三間應用科技大學。學院今年非本地生按年上升接近5倍，陳慧慈最新表示，學院內地生比例已貼近上限，倡提升自資院校非本地生比例至4成，但強調除了內地生外，亦會進軍東南亞招生。

東華學院校長陳慧慈表示，今個學年共收到1.3萬份直接申請，JUPAS申請則有1.8萬份，兩者申請均有上升。截至9月2日新生人數共有1,542人，按年上升33%。當中本地新生上升16%，非本地生則接近5倍。陳慧慈指，人文學院及管理學院總收生共增加一倍，其中過往較少人青睞的應用老年學課程收生亦有增長。

至於升格大學進度，她指已取得第二個「學科範圍評審資格」（PAA），明年1月取得最後一個資格後，即會正式開展申請私立大學的程序，時間表與早前預計一致，希望明年年底，或後年年初會獲最終結果。她表示，該校已加入應科大聯盟成為協理會員，預料會於大學獲正名時，會同步獲公布成為第三間應科大。她稱，該校的獨特性是較集中於醫療護理課程，而所有課程亦提供實習予學生。

東華學院今學年共取錄258名內地學生，非本地生比例已貼近一成上限。東華等多間自資院校上月向立法會提交意見書，建議放寬取錄內地生限額。陳慧慈指肯定需要放寬上限，「自資院校的靈活性大好多，公營大學已放寬，而佢地係（使用）tax payer的金錢，點解不可以放寬私營大學限制。」

陳慧慈強調，本港護士人手缺乏，學生對實用科目課程的興趣沒有減少，即使DSE考生減少，估計未來10-20年學生需求仍然強勁。她提到，希望未來進軍東南亞、一帶一路地區的學生，亦希望招收有工作經驗、第二學位學生申請報讀。而學院目前師資流失則少於兩成，維持穩定。

該校今個學年啟用位於尖沙咀街坊福利會大樓的第四間校舍。陳慧慈表示，暫時學生住宿並無短缺，計劃透過商界、合作夥伴提供住宿，長遠不排除會興建宿舍，她亦表示，去年已向政府表達意向希望於北部都會區大學城建立綜合型校區。

東華學院︰3內地生疑偽造假學歷    有人改寫高考成績

另外，今年屢傳大學假學歷風波，近日近發現留學中介，疑為內地學生造假學歷，更涉及海外學校。陳慧慈透露，今年入學申請中有3個內地學生偽造假學歷，當中有人改寫高考成績，亦有人考托福考試被發現，該名學生未有來港，三人均未被通過收生。

陳慧慈亦表示，假學歷的情況除了內地生，本地生均有出現，今年亦曾發現有本地學生，於報名表的成績與院校成績不相符。她亦指，學院審核申請人的公開試的成績，會要求由考核部門提供，而學生較早的學歷則直接要求由院校提供，以作把關。

被問到近年被指自資專上界別收生是否出現濫收情況。陳慧慈表示不認同，「講的人唔知道自資界別運作，收生監管非常之嚴謹，而我哋開新課程要經個幾多程序，與公立大學、都大不是同一個playing ground，佢地要開就自己開。」

 

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