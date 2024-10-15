人工智能｜黃錦輝倡設國際數據交易所　發揮香港聯通世界角色

▲ 立法會選委界議員黃錦輝發表《人工智能+策略》建議書。（戴朗希攝）

立法會選委界議員黃錦輝發表《人工智能+策略》建議書，建議引進重點企業辦公室重點考慮引進「AI+」龍頭企業，營造優良的人工智能生態環境。

黃錦輝今日提出17項建議希望推動AI+發展，其中包括為本地AI+發展賦能，他希望政府考慮在創新科技署下設AI+研發中心，以加強本港AI研發和成果落地的效益；優化開放數據和開源程式運作，便利中小企和非政府組織採用。

黃又提議設立國際數據交易所，整合分散資料，實現資料流通，滿足人工智能系統對優質數據的需求，發揮香港聯通世界的角色，提升國家在數字經濟領域的國際影響力和話語權。

工聯會倡徵AI稅 黃錦輝：沒研究

黃錦輝強調，在人工智能發展的浪潮中，須保障中小微企和個人，可分享到人工智能帶來的經濟紅利。他建議建立專門部門協助初創企業融資，以及出售其產品及服務的平台，營造理想的成長環境。

人才培育方面，他認為政府應與高校和培訓機構合作，調整大學學科，設立專門的人工智能課程和培訓計劃，培訓未來社會所需人才。

工聯會早前提出考慮徵收AI稅，被問到對此建議有何意見，黃錦輝稱自己沒有研究相關課題。

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記者：戴朗希