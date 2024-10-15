眼睛健康｜奧比斯及港大醫學院眼科學系　公布「免費青光眼篩查計劃」擴至全港

▲ 奧比斯及港大醫學院眼科學系，公布「免費青光眼篩查計劃」擴至全港。

眼見現時市民對公營醫療服務的需求非常龐大，等候時間亦長，奧比斯及港大醫學院眼科學系去年推出「視」不宜遲——青光眼人工智能ROTA篩查計劃，第一階段為3,224名50歲或以上香港公屋住戶提供免費的全面眼科檢查，並於即日起進入第二階段，惠及1,000名50歲或以上公屋市民。

港大醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任及臨床教授梁啟信教授表示，計劃利用ROTA技術及時識別青光眼患者，揭示青光眼患病率在香港社區已高達8%。而在篩查計劃的3,224名50歲或以上香港居民當中，已有707人 (21.9%) 被診斷出各種眼部疾病，其中包括321名青光眼患者，需要轉介至眼科醫生作進一步治療。

ROTA技術提高青光眼診斷率

梁教授表示，青光眼是香港及全世界頭號不可逆轉失明的首要原因，惟青光眼在早期階段很難檢測到視神經退化。由眼科學系領導的研究團隊開發的ROTA技術有效提升對青光眼視神經退化檢測的準確性，若廣泛應用，將可大大提高診斷率。他續指，計劃的第二階段會跨區拓展至香港各區，期望做到及早診斷、及早治療，造福更多香港市民。

透過是次計劃亦發現不少患者未必有明顯症狀，或忽視早期眼部症狀，在許多情況下，病情一旦延誤，視力損失隨時無法完全恢復。參與計劃的南區居民陳女士驗出青光眼及白內障，她指未發現視力異常，未想過會患上眼疾，認為計劃有助找出隱藏個案。觀塘區居民黎女士對護眼資訊了解不深，亦從未驗眼，得知是次免費計劃後報名參加，驗出黃斑部疾病，獲轉介眼科醫生治療眼疾。她現時加倍注意眼睛健康，並鼓勵年長人士定期驗眼。

香港大學副校長（健康）及李嘉誠醫學院院長劉澤星教授表示，希望透過青光眼人工智能ROTA篩查計劃可提高大眾對青光眼的認知，共同守護眼睛健康。奧比斯香港總幹事劉慧思小姐補充，青光眼人工智能ROTA篩查計劃推行至今，反應熱烈，足以反映相關篩查服務的需求殷切。

是次免費眼科檢查服務包括視力檢查、屈光度檢查、眼壓測試、光學斷層掃描 (OCT) 影像檢查。此計劃採用了ROTA技術，是一項用於檢測早期青光眼的專利技術。計劃將為需要進一步治療的患者提供轉介到公立或私家眼科門診跟進治療。篩查站分別設於：(1) 香港大學眼科中心 ；(2) 基督教聯合醫院； (3) 大埔地區康健站。

▲ 奧比斯聯合港大醫學院眼科學系推出「視」不宜遲——青光眼人工智能ROTA篩查計劃第二階段。

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