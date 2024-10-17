職場文化｜公司嫌太多員工去廁所「打卡制」記錄每月如廁排名　一直去廁所需交醫生紙

▲ 公司嫌太多員工去廁所，「打卡制」記錄每月如廁排名，一直去廁所需交醫生紙。

【廁所／打工仔／忍尿／職場文化】去廁所是正常的生理需要，不過，台灣有一名女網民指公司限制員工上班時間去廁所，不僅記錄員工去廁所的時間和次數，每個月還會有排名，排名較前者更會被約談；如需要不停去廁所，則要提供醫生證明。公司的新規定令她感到離譜：「不可能上班時都不會想上廁所吧？！」。

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職場文化｜公司設員工去廁所「打卡制」

近日台灣一名女網民在Dcard討論區以「公司上班時間去上廁所的問題」為題發文，指大約2個多月前，公司開始限制員工於上班時間去廁所。最初公司用手寫的方式登記員工離開座位的時間、回歸座位的時間及原因，而現在已經變成用機器刷卡，以記錄員工的出入時間。

樓主提到，公司之所以會管制員工去廁所，是因為上司覺得員工們在上班時間太多人去廁所，且時間花太久或次數太多，甚至有人會做一些上班時間不應該做的事。

她續指，有記錄就會有排名，公司每個月都會有員工去廁所的排名，排名前幾名都會被約談，然後會被告知需要減少去廁所的次數及時間。然而，樓主在最近一次的約談中，卻被告知若是去廁所排名前幾名，則會被扣績效並納入考核裡，「還說如果需要一直上廁所，那就去看醫生，請醫生開證明」。

我知道公司有給我們正常的休息時間，我們當然也有很正常的去休息，上廁所，喝水，可是！不可能上班時都不會想上廁所吧？！

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職場文化｜網民直呼規定不合理

帖文發布後引起大量網民熱議，紛紛表示公司這項規定不合理，「不尊重人的公司別待了，什麼集中營玩法」、「員工產出沒問題的話管他們要在廁所待多久，如果是績效太低，那也是用其他方式來管理呀。如果有誰每天待廁所摸魚太誇張，那也是個人約談來解決才對」。

另外，亦有不少網民表示有相同遭遇，「我公司也這樣，真的管太多，去上廁所也要管，肚子不舒服去太多次還會被警告」、「我現在的公司就是上午10點休息，和下午3點休息各10分鐘才能去上廁所、喝水，然後上班時間還沒到就要提早2～3分鐘定位等早上點名，一個一個喊名字你還要舉手回答『有』！！說真的我每天都在懷疑人生中……」

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職場文化｜忍尿4大危機 醫生：想尿便一定要去尿

台灣泌尿科醫生高銘鴻早前在Facebook專頁指出，排尿是件通體舒暢的事情，屬身體的自然反應，所以千萬不要排斥身體「自然的呼喚」，想小便就一定要去，

任何工作、學習、遊戲、電影、廁所前的隊伍，這些造成你憋尿的理由，都不應該成為傷害身體的藉口。

高醫生表示，憋尿會對人體產生以下4種危險：

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最後，高醫生提醒，如果太久沒小便，可以多喝水以助培養尿意，並且緊記想小便一定要去。

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