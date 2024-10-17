  • 28°C
香港時間：20241017日 (四) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職場文化｜公司嫌太多員工去廁所「打卡制」記錄每月如廁排名　一直去廁所需交醫生紙

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

公司嫌太多員工去廁所，「打卡制」記錄每月如廁排名，一直去廁所需交醫生紙。

【廁所／打工仔／忍尿／職場文化】去廁所是正常的生理需要，不過，台灣有一名女網民指公司限制員工上班時間去廁所，不僅記錄員工去廁所的時間和次數，每個月還會有排名，排名較前者更會被約談；如需要不停去廁所，則要提供醫生證明。公司的新規定令她感到離譜：「不可能上班時都不會想上廁所吧？！」。

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life｜屋企曱甴殺極都有？ 用2大法寶防治+7步DIY曱甴屋

職場文化｜公司設員工去廁所「打卡制」

近日台灣一名女網民在Dcard討論區以「公司上班時間去上廁所的問題」為題發文，指大約2個多月前，公司開始限制員工於上班時間去廁所。最初公司用手寫的方式登記員工離開座位的時間、回歸座位的時間及原因，而現在已經變成用機器刷卡，以記錄員工的出入時間。

樓主提到，公司之所以會管制員工去廁所，是因為上司覺得員工們在上班時間太多人去廁所，且時間花太久或次數太多，甚至有人會做一些上班時間不應該做的事。

她續指，有記錄就會有排名，公司每個月都會有員工去廁所的排名，排名前幾名都會被約談，然後會被告知需要減少去廁所的次數及時間。然而，樓主在最近一次的約談中，卻被告知若是去廁所排名前幾名，則會被扣績效並納入考核裡，「還說如果需要一直上廁所，那就去看醫生，請醫生開證明」。

我知道公司有給我們正常的休息時間，我們當然也有很正常的去休息，上廁所，喝水，可是！不可能上班時都不會想上廁所吧？！

更多相關報道：【忍尿惹禍】售貨員為拼業績長期忍尿　排尿灼熱劇痛揭尿道感染

職場文化｜網民直呼規定不合理

帖文發布後引起大量網民熱議，紛紛表示公司這項規定不合理，「不尊重人的公司別待了，什麼集中營玩法」、「員工產出沒問題的話管他們要在廁所待多久，如果是績效太低，那也是用其他方式來管理呀。如果有誰每天待廁所摸魚太誇張，那也是個人約談來解決才對」。

另外，亦有不少網民表示有相同遭遇，「我公司也這樣，真的管太多，去上廁所也要管，肚子不舒服去太多次還會被警告」、「我現在的公司就是上午10點休息，和下午3點休息各10分鐘才能去上廁所、喝水，然後上班時間還沒到就要提早2～3分鐘定位等早上點名，一個一個喊名字你還要舉手回答『有』！！說真的我每天都在懷疑人生中……」

更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+5
+4

職場文化｜忍尿4大危機 醫生：想尿便一定要去尿

台灣泌尿科醫生高銘鴻早前在Facebook專頁指出，排尿是件通體舒暢的事情，屬身體的自然反應，所以千萬不要排斥身體「自然的呼喚」，想小便就一定要去，

任何工作、學習、遊戲、電影、廁所前的隊伍，這些造成你憋尿的理由，都不應該成為傷害身體的藉口。

高醫生表示，憋尿會對人體產生以下4種危險：

點擊圖片放大
+5
+4

最後，高醫生提醒，如果太久沒小便，可以多喝水以助培養尿意，並且緊記想小便一定要去。

相關報道：

尿道炎｜台啦啦隊成員常忍尿致「工傷」　去廁所驚見血尿揭患尿道炎

職場文化｜女子試用期流鼻血　公司憂健康問題要擔責以「工作狀態不好」炒魷

【打工仔悲歌】嫌員工常去廁所設「打卡制」　老闆：每月少於1小時可獲$150獎金

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

排尿習慣︱忍尿未必錯曬？　醫生揭「有尿意就去上」恐致3大後果
11:59 2024/05/31
排尿習慣︱忍尿未必錯曬？　醫生揭「有尿意就去上」恐致3大後果
【職場文化】OL請2日病假原因是M痛及經痛　男同事：呢兩樣嘢唔同嘅咩？
14:02 2023/08/01
【職場文化】OL請2日病假原因是M痛及經痛　男同事：呢兩樣嘢唔同嘅咩？
【尿道炎】少飲水常忍尿易反覆染尿道炎　嚴重可併發腎炎危及性命
16:27 2023/05/09
【尿道炎】少飲水常忍尿易反覆染尿道炎　嚴重可併發腎炎危及性命

你可能感興趣

排尿習慣︱忍尿未必錯曬？　醫生揭「有尿意就去上」恐致3大後果
11:59 2024/05/31
排尿習慣︱忍尿未必錯曬？　醫生揭「有尿意就去上」恐致3大後果
【職場文化】OL請2日病假原因是M痛及經痛　男同事：呢兩樣嘢唔同嘅咩？
14:02 2023/08/01
【職場文化】OL請2日病假原因是M痛及經痛　男同事：呢兩樣嘢唔同嘅咩？
【尿道炎】少飲水常忍尿易反覆染尿道炎　嚴重可併發腎炎危及性命
16:27 2023/05/09
【尿道炎】少飲水常忍尿易反覆染尿道炎　嚴重可併發腎炎危及性命
健康問題 養生 網絡熱話 職場文化

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）
癌症殺手｜男子愛飲酒喝熱湯罹食道癌3期　醫生推薦吃1種蔬果術後5年不復發
癌症殺手｜男子愛飲酒喝熱湯罹食道癌3期　醫生推薦吃1種蔬果術後5年不復發
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單