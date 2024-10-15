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男神崩壞︱44歲陳冠希生圖驚現滿面皺紋掛超大眼袋極顯老　撞樣63歲劉德華慘被比下去

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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44歲陳冠希生圖驚現滿面皺紋掛超大眼袋極顯老　撞樣63歲劉德華慘被比下去

【陳冠希/生圖流出/衰老/顔值崩壞/劉德華】昔日男神容顔崩壞？！現年44歲的陳冠希（Edison）年輕時高顔值迷倒萬千少女，不過，男神近年屢被指急速衰老，日前再有生圖流出：有網民拍攝到Edison出席活動時，在近鏡下皺紋+眼袋「大放送」，某些角度更神似63歲天王劉德華；可惜網民認為，Edison比劉德華更顯老。

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男神崩壞︱出席活動生圖流出 蒼老容貌撞樣劉德華

Edison主理的潮牌「CLOT」近日與Adidas Originals聯乘合作，日前在上海一間港式風味茶餐廳「凝結冰室」舉行Catwalk show。有粉絲發佈現場片段到小紅書，只見Edison頭髮兩邊剷青、亦超型格All back髮型示人，一出場即引來一衆女粉絲歡呼；而Edison也友好向鏡頭揮手示意。

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但隨著他行近鏡頭，在無濾鏡的原相機下，真實容貌顯露無遺：最明顯的是Edison滿面皺紋，包括額頭上有4、5條深邃的抬頭紋，還有眼角深紋，眼底掛著一雙巨型眼袋；加上皮膚狀態出現鬆弛下垂，更令Edison的法令紋非常突出。

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男神崩壞︱網民熱議：男神老了！

Edison的生圖在網上引起討論。有網民指還不到50歲的Edison，某些角度竟神奇撞樣已63歲的劉德華，甚至還有點像年近70歲的内地著名藝術家、笑星演員趙本山，可見Edison的「皺紋大放送」讓他看起來比真實年齡蒼老太多。

對此，網民惋惜慨嘆：「年輕的時候是真帥，現在怎麽老這麽快了？」；但亦有人撐Edison是自然老去，有皺紋眼袋很正常，五官依舊帥氣：「男神老了也很帥！」

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男神崩壞︱Edison步入中年顔值大跌

Edison自1999年拍廣告後被發掘，翌年出道成為歌手及演員。當年20歲的他擁漫畫般顔值，確實風靡全城，更獲封為「零死角男神」。

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但在2008年，Edison因「淫照事件」宣布無限期退出香港娛樂圈，其後赴美國定居及發展。後來，Edison主力發展自己的潮牌CLOT，又與內地名模秦舒培結婚，二人婚後育有寶貝女兒Alaia。「妻女雙全」的Edison一家三口生活幸福美滿，不過他常常於社交平台素顔開Live時，被詬病外表蒼老，青春一去不復返；魚尾紋、眼袋、鬚根盡顯，頻頻被嘲大叔味濃。

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